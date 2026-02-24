Nadir tür için kritik adım: Tedavisi tamamlanan sakallı akbaba takip cihazıyla izlenecek

Yaklaşık bir ay önce Çoruh Vadisi'ndeki Deriner Barajı yakınlarında yaralı halde bulunarak Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sakallı akbaba hemen tedavi altına alındı. Kanadında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olan kuşun tedavisi özenle yapıldı.

Tedavisi tamamlanan akbaba doğaya salınırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Sakallı akbaba özgürlüğe kanat çırptı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından Deriner Barajı yakınlarında yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerimizce GPS verici takılarak yeniden ait olduğu doğaya bırakıldı." ifadeleri kullanıldı.