Nafakayı bu kez erkek değil kadın ödüyor! Alışılmışın dışında karar

Ankara'da bir kadın, eşinden boşandıktan 3 yıl sonra açılan dava ile iki çocuğu için eski eşine nafaka ödemek zorunda kaldı. Alışılmışın dışında gerçekleşen olay sonrası nafaka ödemeye başlayan kadın, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 12:10

Ankara’da alışılmışın dışında bir nafaka kararı verildi. Şengül Öz, 10 yıl süren evliliğini şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında anlaşmalı olarak sonlandırdı. Maddi zorluklar nedeniyle çocuklarının velayetini babaya bırakan Öz, boşanmanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra eski eşinin açtığı dava sonucu iki çocuğu için nafaka ödemeye başladı. İşsiz olduğunu ve sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Öz, yetkililere çağrıda bulundu.

Nafakayı bu kez erkek değil kadın ödüyor! Alışılmışın dışında karar

"ÜZERİME İCRA GELECEK VE HİÇBİR MAL VARLIĞIM DA YOK"

Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bu yüzden gelecek kaygısı yaşadığını aktaran Şengül Öz, "Eşimle 2022 yılında anlaşmalı boşandık ve ekonomik durumum nedeniyle çocuklara bakamayacağımdan dolayı velayetlerini babalarına verdim. Bu süre içerisinde anneannemle birlikte yaşamaya başladım. Anneannem yüzde 82 engelliydi ve onun maaşıyla geçiniyorduk. Anneannem geçtiğimiz yıl mart ayında vefat etti. Bende de doğal olarak gelecek kaygısı, yaşam kaygısı ortaya çıkmaya başladı. Ben bu durumdayken eşim bana nafaka davası açtı. Nafaka davasında yaşam şartlarımın dikkate alınmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sobalı evde, sosyal yardımla geçinen bir insanım. Bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde avukat parası, dosya parası ile yaklaşık 150-200 bin lira ödemem gereken bir tutar var. Ben yaşam standartları altında olan bir evde oturuyorum. Bu evde oturmama rağmen ben bu 12 bin lira nafakayı nasıl ödeyeceğim? Üzerime icra gelecek ve hiçbir mal varlığım da yok. Eşimin durumu da gerçekten iyi. Kendimi gelecek kaygı içinde hissediyorum. Sağlık problemlerim çıkmaya başladı, bu durum hayat kalitemi düşürüyor. Kimseyi suçlamıyorum sadece gerçek yaşam şartlarımın incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

Nafakayı bu kez erkek değil kadın ödüyor! Alışılmışın dışında karar

"BENİM BU PARAYI ÖDEYECEK GÜCÜM YOK"

Sağlık problemlerinden dolayı sürekli çalışamadığını söyleyen Şengül Öz, "Ben devletin yardımlarıyla geçiniyorum. Kiramdan bile çok olan bir nafakayı nasıl ödeyebilirim ki? Nafakanın kalkmasına dair bir şey söylemiyorum ama benim ödeme gücüm buna yetmez. Şu an çalışmıyorum. Ameliyat olmam gereken sağlık problemlerim var. Bazen ev temizliğine gidiyorum. 2 gün işe gidiyorum, 3 gün gidemiyorum. Sağlık problemlerimle uğraşıyorum. 10 Yıl evli kaldım ve 2 çocuğum oldu, birisi Atipik Otizmli. Eski eşimle biz anlaşamıyorduk, aramızda geçimsizlik vardı. Biz dedik ki o zaman boşanalım. Anlaşmalı boşanmamıza göre birbirimizden herhangi bir şey talep etmedik. Hiçbir şey talep etmeden sadece eşyamdan birkaçını alıp çıktım ve anneannemle yaşamaya başladım. Yetkililere sesleniyorum, bu konunun iyice araştırılmasını istiyorum. Çünkü benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Maddi durumum iyi olmadığı için çocuklarımın velayetini babaya verdim. Yaşadığım bu evde çocuklarıma bakamam. O zaman baba çocuklarınım velayetlerini bana versin. Ben de güzel bir eve geçeyim. Ben çocuklarımı çok seviyorum, çocuklarıma annelik de yaparım. Her zaman onların yanındayım. Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nafakayı bu kez erkek değil kadın ödüyor! Alışılmışın dışında karar
#Yaşam
