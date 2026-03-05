Nahçıvan nerede, hangi ülkeye bağlı? Nahçıvan haritası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın Nahçıvan Havalimanı'na düzenlediği kamikaze dron saldırısında 2 kişinin yaralandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şahrabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar." ifadeleri kullandı. Saldırının ardından vatandaşlar tarafından Nahçıvan nerede, hangi ülkeye bağlı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

NAHÇIVAN NEREDE, HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Nahçıvan'ın kuzeyi ve doğusunda Ermenistan, güneyi ve batısında İran, Kuzeybatısında ise Türkiye yer almaktadır. Nahçıvan'ın coğrafi olarak kuzeyinde Zengezur dağları, güneyinde ise Aras Nehri bulunmaktadır. Resmi adı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olan Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlıdır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan'ın ana karayla ise bağlantısı bulunmamaktadır. Ermenistan toprakları ile ayrılmış durumda olan Nahçıvan, Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 6,3'ünü oluşturmaktadır.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve cevapsız kalmayacağını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerin hazırlandığı belirtilen açıklamada "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır" ifadesine yer verildi.