Namaza gelmeyince acı gerçek anlaşıldı! Genç imamın feci sonu

İstanbul
Trabzon Çaykara'da görevli imamın namaza gelmemesi üzerine yapılan 112 ihbarı sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Fatih Göktaş isimli din görevlisinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çaykara'nın Köknar mahallesi Merkez Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namaza gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, kendisine telefonla ulaşamayınca 112'yi arayarak haber verdi.
Genç imamın yalnız kaldığı eve gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
İmam Fatih Göktaş'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.