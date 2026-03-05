Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

NATO üyesi ülkeler listesi! Hangi ülkeler NATO'ya üye kaç üye ülke var?

ABD - İsrail - İran savaşı dünya tarafından kaygı ile takip ediliyor. Devlet ve hükûmet başkanlarının, ittifakın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak için periyodik olarak bir araya geldikleri NATO, belirli maddeleri yürürlüğe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır. Açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olan NATO'nun 5. maddesi, üye devletlerden birine karşı silahlı bir saldırı olması halinde, bunun tüm üyelere karşı yapılmış bir eylem olarak kabul edileceğini ve diğer üyelerin saldırıya uğrayan üyeye gerekirse silahlı kuvvetlerle destek vereceğini belirtiyor.

NATO üyesi ülkeler listesi! Hangi ülkeler NATO’ya üye kaç üye ülke var?
Haber Merkezi
05.03.2026
22:29
05.03.2026
22:29

'nin 1952 yılında katıldığı üyesi ülkeler, İran ve ABD arasındaki gelişmelerle beraber yeniden gündeme geldi. Sıcak çatışmalarda, NATO hava ve füze savunma sistemleri mühimmatların etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynuyor. Toplam 32 üyeden meydana gelen NATO 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. En son İsveç'in katıldığı NATO'nun, topraklarının büyük bir kısmı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer alıyor. 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan NATO, herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapıyor. Türkiye ise NATO'ya 1952 yılında katıldı. Peki, hangi ülkeler NATO’ya üye kaç tane üye ülke var?

NATO üyesi ülkeler listesi! Hangi ülkeler NATO’ya üye kaç üye ülke var?

1989’da Soğuk Savaş’ın yani çift kutuplu (bi-polar) dünyanın sona ermesinin ardından da, NATO 1994’ten itibaren eski sosyalist ülkelerle “barış için ortaklık” programını uygulamaya koyarak, bu projeyle söz konusu devletlerin ileriki dönemlerde NATO’ya katılımını kolaylaştırma amacı güttü. Bu çerçevede ilk aşamada, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın 1999’daki katılımıyla üye sayısı 19 oldu. Kasım 2002’de NATO’nun Prag Zirvesi ile Soğuk Savaş sonrasının ikinci genişleme sürecine girilerek, Balkan ve Baltık ülkeleriyle ittifak ve katılım görüşmeleri yapıldı. Fransa ittifak üyesi olmakla birlikte, 1966’da Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’nin bağımsız dış politika arayışı kapsamında NATO’nun entegre askeri yapısından ayrılma kararı aldı.

NATO üyesi ülkeler listesi! Hangi ülkeler NATO’ya üye kaç üye ülke var?

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO üyeliği “bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı sağlayacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine” açıktır.

NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekilde;

  • ALMANYA (1955)
  • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
  • ARNAVUTLUK (2009)
  • BELÇİKA (1949)
  • BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
  • BULGARİSTAN (2004)
  • ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
  • DANİMARKA (1949)
  • ESTONYA (2004)
  • FRANSA (1949)
  • HIRVATİSTAN (2009)
  • HOLLANDA (1949)
  • İSPANYA (1982)
  • İTALYA (1949)
  • İZLANDA (1949)
  • KANADA (1949)
  • KARADAǦ (2017)
  • KUZEY MAKEDONYA (2020)
  • LETONYA (2004)
  • LİTVANYA (2004)
  • LÜKSEMBURG (1949)
  • MACARİSTAN (1999)
  • NORVEÇ (1949)
  • POLONYA (1999)
  • PORTEKİZ (1949)
  • ROMANYA (2004)
  • SLOVAKYA (2004)
  • SLOVENYA (2004)
  • TÜRKİYE (1952)
  • YUNANİSTAN (1952)
  • FİNLANDİYA (2023)
  • İSVEÇ (2024)
NATO’nun 5. maddesi nedir ne anlama geliyor? NATO’nun 5. maddesi hangi durumlarda uygulanır?
