Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

Aralık 09, 2025 14:09
1
şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

Sağanak yağmur ve şimşekli havalarda yaşanan tedirginlik, ilk olarak evdeki elektrikli aletlerin fişten çekilmesiyle kendini gösteriyor. Gök gürlemeleri pek çok kişiyi korkuturken alınacak basit önlemler bile insanların kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Ancak bu korkular hiç de asılsız değil. Çünkü elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları ciddi bir tehlike oluşturuyor. Uzmanlar ise özellikle şimşekli havalarda bazı aletlerin fişinin hemen çekilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

2
Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

Gök gürleyip şimşekler çakarken pek çok kişi ilk olarak buzdolabı, çamaşır makinesi ve şarj aletlerini fişten çekiyor. Bu önlemler ise hiç de küçümsenemeyecek bir öneme sahip. Çünkü elektrikli ve elektronik aletler voltaj dalgalanmalarında yoğun şekilde etkileniyor. Bu ise sadece cihazların bozulmasına değil büyük yangınlara da neden olabiliyor. Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor…

3
Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

TELEVİZYONLAR EVİN SAVUNMASIZ CİHAZLARI

Sağanak yağmur tüm yurdu etkisi altına alırken, her alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Kent yöneticilerin aldığı önlemlerin yanında evde alınan tedbirler hemen herkes tarafından biliniyor. Bunların başında ise elektrikli aletlerin fişten çekilmesi bulunuyor.

Yağmur seslerinin ardından gelen gök gürültüsü ev sakinlerini acil önlem almaya iterken buzdolabından çamaşır makinesine elektrikli aletlerin fişleri teker teker çekiliyor. İşte uzmanlar da bu konuda yaptıkları açıklamada ilk olarak televizyonların fişinin çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sayede televizyonun arızalanmasının yanı sıra oluşabilecek yangınlar da önleniyor. Haliyle ciddi maddi kayıpların da önüne geçilmiş oluyor.

4
Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

HASSAS ELEKTRONİK KARTLAR ETKİLENEBİLİR

Teknolojinin gelişmesiyle evlerdeki televizyonlar da gelişti. Modern teknoloji ile üretilen cihazlar hemen her yerde yerini aldı. Özellikle LED, QLED ve OLED teknolojili televizyon modelleri ise ihtiyaç duyduğu sabit elektrik voltajı ile dikkat çekiyor. Çünkü bu cihazlar son derece hassas elektronik kartlar ve güç kaynakları ile çalışıyor. İşte şimşekli havalarda elektrik şebekelerinde voltajın düşmesi ve aniden çıkması gibi voltaj dalgalanmaları bu hassas teçhizatları olumsuz etkiliyor.

Ayrıca yıldırım düşmesi nedeniyle oluşabilecek binlerce voltluk elektrik darbeleri televizyonların kartlarına ve güç kaynaklarına ciddi hasarlar verebiliyor. Üstelik bu hasar için yıldırımın direkt olarak evin üzerinde düşmesi bile gerekmiyor. Yakınlara düşen bir yıldırım evinizdeki televizyonun dahili güç ünitesini, ana kartını ve kondansatörlerini tamir edilemeyecek şekilde yakabiliyor.

Tüm bu riskler nedeniyle uzmanlar, havanın fırtınalı olduğu zamanlarda önlem almak adına televizyonların elektrikten çekilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.

5
Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

KAPATMAK YETERLİ DEĞİL

Kötü havalarda televizyonun kapanmasının yeterli olduğu düşünülse de bu tam anlamıyla bir koruma sağlamıyor. Üstelik televizyonun fişten çekilmesinin yanı sıra uydu alıcısı ve oyun konsollarında bulunan HDMI kabloları da fişten çekilmesi gerekenler arasında bulunuyor. Bununla birlikte voltaj dalgalanmalarını iletebilme potansiyeli olduğu için anten veya kablolu yayın kablolarının da mutlaka çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

6
Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

TAMİR MASRAFI TELEVİZYON FİYATINA YAKIN

Yaşanabilecek tek bir voltaj darbesinden oluşabilecek hasar televizyonun satış fiyatının yüzde 40 ila yüzde 70’ine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu oran ise şimşekli havalarda neden ilk olarak televizyonun fişinin çekilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

7
Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

İKİNCİ SIRADA MODEMLER VE UYDU ALICILARI VAR

Teknoloji uzmanları elektrik dalgalanmalarından en çok hasar gören aletin televizyon olduğunu belirttikten sonra ikinci sırada ise modem ve uydu alıcılarının olduğunu söylüyor.

Voltaj düzenleyiciler ve regülatörler, gün içindeki voltaj dalgalanmalarını kolaylıkla absorbe etse de yıldırım nedeniyle oluşabilecek bir elektrik darbesi karşısında yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tarz cihazların bir miktar koruma sağlasa bile en kesin çözümün cihazların tamamen fişten çekilmesi konusunda tavsiyede bulunuyor. Çünkü televizyonla birlikte modemler, oyun konsolları, Wi-Fi yönlendiriciler, ses sistemleri ve TV decoderleri de oldukça hassas sistemler içeriyor ve tek bir voltaj dalgası bu cihazlarda yanma riski oluşturuyor.

