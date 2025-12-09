Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi ne şarj cihazları! Bakın şimşekli havada ilk hangi aleti fişten çekmeniz gerekiyor

TELEVİZYONLAR EVİN SAVUNMASIZ CİHAZLARI

Sağanak yağmur tüm yurdu etkisi altına alırken, her alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Kent yöneticilerin aldığı önlemlerin yanında evde alınan tedbirler hemen herkes tarafından biliniyor. Bunların başında ise elektrikli aletlerin fişten çekilmesi bulunuyor.

Yağmur seslerinin ardından gelen gök gürültüsü ev sakinlerini acil önlem almaya iterken buzdolabından çamaşır makinesine elektrikli aletlerin fişleri teker teker çekiliyor. İşte uzmanlar da bu konuda yaptıkları açıklamada ilk olarak televizyonların fişinin çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sayede televizyonun arızalanmasının yanı sıra oluşabilecek yangınlar da önleniyor. Haliyle ciddi maddi kayıpların da önüne geçilmiş oluyor.