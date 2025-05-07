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 | Murat Makas

Ne yetim maaşı alıyor ne nafaka! Boşanma davasının ardından evden çıkarılan kadın çatıda yaşıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 yıl süren boşanma davası sonrası bir kadın eşine ait evden polis eşliğinde çıkartıldı. Anne ve babasını kaybeden kadın gidecek yeri olmadığı için aynı binanın çatısında yaşıyor. Nafaka almadığını belirten kadın, "Yetim maaşı üç kardeşe bölündü, sağlık sorunum var, çalışamıyorum" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 15:20

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski eşi T.A. tarafından hakkında tahliye davası açılan ve aleyhine karar açıklanan Sevda S. eşine ait evden polis eşliğinde çıkartıldı. 6 yıldır süren boşanma davasında mağdur olan kadın, eşinin yalancı şahit tuttuğunu söyledi. Babasını kaybettiğini ve 16 yıl olduğunu söyleyen Sevda S., ‘’Annemi de kaybettim kalp krizi geçirdi. Beraber yaşıyorduk baba maaşıyla. Tazminat almadım. Nafaka alamadım. Hiçbir haktan sahip olamadım’’ dedi.
Sağlık sorunları olduğunu kalpten ameliyat gerektiğini belirten Sevda S. şimdi gidecek yeri olmadığı gerekçesiyle yaşamını aynı binanın çatı katında sürdürmeye başladı.

Ne yetim maaşı alıyor ne nafaka! Boşanma davasının ardından evden çıkarılan kadın çatıda yaşıyor

BERABER ALDIKLARI EVDEN İFTİRAYLA ATILDI

Sevda S., boşanma süreciyle birlikte evin kendisine verilmediğini, bu durumu hâlâ kabullenemediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Evlilik bilgi içinde aldık bu evi. Beraberken aldık. Ondan sonra boşanma kararı işte gelince bana dedi evden çıkacaksın dedi. Ama ben boşanıp imza falan atmadım yani. Alavereyle, sahteyle işi yani bu noktaya getirdi. İftira attı, ispat edemedi. Hiçbir ispat, kanıt yok elinde. Beni mağdur etti yani. Benim namusumla, şerefimle oynadı ya. Bir kadının ağzına baktı. Onun yüzünden ceza aldım. Başıma gelmeyen kalmadı. Bütün psikolojim gitti, çocuklarımdan oldum. Üç tane çocuğum var. Çöp poşetiyle çatılara eşyalarımı koydum. Merdiven boşluklarında. Ben de burada çatıda yatıyorum. Evet akraban var, çevrem var ama sahip çıkan yok. Destek olan yok. Sormuyorlar bile başımıza kalır diye. Neredesin, ne yapıyorsun?"

Ne yetim maaşı alıyor ne nafaka! Boşanma davasının ardından evden çıkarılan kadın çatıda yaşıyor

"EV BULMAK MESELE DEĞİL, KİRAYI ÖDEYEMİYORSAN YİNE DIŞARIDASIN"

Sağlık durumu nedeniyle çalışamadığını, geçimini sağlayamadığını belirten Sevda S., sadece başını sokacak bir yer istediğini belirtti. Sevda S., "Çözüm 'köye çık.' Ben zaten çarşıda geçmiş çocukluğum. 25 yıllık evlilik hayatım. Ben düzenim evim yani evimden oldum. Sokakta kaldım. Mağdur oldum. O gün ameliyata gidecektim kalpten ameliyat olacaktım ya icra zoruyla kapıya atıldım. Evet çatıda yaşıyorum sadece diyorum. Burada kendi başıma kendimi idame etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarıma işte gidiyorum. Affedersiniz özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kendi başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Psikolojik olarak bittim."

YETİM MAAŞI 3 KARDEŞE BÖLÜNDÜ, ÇALIŞMIYOR

Hastalıkları olduğunu anlatan Sevda S., "4 bin, 3 bin 700 işte 4 binde. 3 kız kardeşi alıyoruz. Onlar da mağdur. Onlar da kiradalar. Sağlık sorunum var. Böbreğimde dört tane kitlem var. Kalbimden ameliyat olacağım Bolu'da. Düzce'de tedavi görebilirim. Bunları da ispat edebilirim. Çalışamıyorum. Sağlık sorunları yüzünden çalışamıyorum. Yani mağdur oldum. Her türlü mağdur oldum. Psikolojik olarak zaten bittim. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? Yok yani çocuklarım düşman oldu. Çocuklarım da yok. Küçükler akıllara değmez bir şey de diyemiyorum. Onlar da onlara muhtaç diyorum. Okul okuyorlar. Ama bir anne olarak ne olursa olsun çocuklarından destek görmek istiyorsun" dedi.

Ne yetim maaşı alıyor ne nafaka! Boşanma davasının ardından evden çıkarılan kadın çatıda yaşıyor

Sevda S., konuşmasının sonunda maddi değil insani destek istediğini vurgulayarak, "Kira desteği ya da ne bileyim maddi olarak bu maddiyata dökülsün diye istemiyorum, böyle bir şey yok yani maddi olarak bir şey yok. Sadece yardım Allah rızası için hayırlarını istiyorum. Ben ev bulma mesele değil, dediğim gibi kirayı veremeyince ev yani yok. Yok. Sokakta kalıyorsun. Nereye gideceksin? Başına sokacak bir yerin yok. Ufak da olsa bir evin, kendini sokacak bir evin olsun istiyorsun." dedi.

KADIN SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, Sevda S.'ye ulaşarak kadın sığınma evinde kalması teklifinde bulundu. Ancak Sevda S., kiralık bir evde yaşamak istediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

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