Neredeyse kimse bilmiyor! İnsan yüzü şekilleriyle süslü Ejder Vadisi görenleri büyülüyor

30 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:40

Son dönemlerin en uğrak noktalarından biri olan Erzurum, Palandöken ve Tortum Şelalesinin yanında birçok doğal güzelliği daha ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında kış turizmiyle dolup taşan Erzurum bu kez de Ejder Vadisi ile turist çekiyor.

"KIRMIZI TAŞ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR"

Oltu ilçesinde bulunan Ejder Vadisi bu anlamda macera severlerin keşfini bekleyen bir bölge olarak ifade ediliyor. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaş, ”Bugün birkaç doğa fotografçısı arkadaşla yeni yerler keşfetmek amacı ile Oltu’da Ejder Vadisi denilen yere geldik. Sanırım ilk defa bu bölgeyi fotoğraflıyoruz. Burada çok güzel bir oluşum var görülmeye değer bir yer. Doğa fotografçıları bakımında oldukça zengin bir bölge, kırmızı taş yapısı ile oldukça dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının dikkatini çeken bir yer. Bu güzel vadiyi herkesin görmesini isterim” dedi.