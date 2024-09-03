Neşet Ertaş'a memleketi Kırşehir'de büyük ayıp! 'Karga' benzetmesi büyük tepki topladı

03 Eylül 2024 18:56 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:59

Tedbir kararı konan Neşet Ertaş filminin yapımcısı isyan etti: İçim kan ağlıyor, beni zorba gibi gösterdiler

Tedbir kararı konan Neşet Ertaş filminin yapımcısı isyan etti: İçim kan ağlıyor, beni zorba gibi gösterdiler

Türkileri ile gönlümüzde taht kuran merhum şarkıcı Neşet Ertaş'a memeleketi Kırşehir'de büyük bir ayıp yapıldı. UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de belediyenin düzenlediği halk konseri için sanhne alan Ahmet Tekkuş isimli sanatçı Ertaş üzerinden seyircilere sitem etti.

ERTAŞ'A 'KARGA' BENZETMESİ TEPKİ ÇEKTİ

"Kargadan başka kuş tanımıyorsunuz" diyen Tekkuş'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. 'Ozanlar Diyarı' olarak bilinen Kırşehir'de bu sözleri sarf eden Tekkuş, "Kırşehirli olmak bir ayrıcalık. Kırşehir'de hepinizin bildiği bir Neşet var. Kargadan başka kuş tanımıyorsunuz. Burada 3 tane deve dişi gibi bir sanatçı var. Bu kadar orkestralar ve sazlar var. Bu sanatçılarımıza büyük bir alkış lütfen" diyerek orkestrasına alkış istedi.

"KIRŞEHİR UĞRUNA UTANDIK"

Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'a hakaret edildiğini belirten Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık açıklamasında, "Kırşehir Belediyesi'nin yaptığı organizasyonda Cacabey Meydanı'nda insanlar, bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'a başka bir sanatçının ağzından hakaret dinledi. Kırşehir adına utandık. Organizasyonu yapanlar utanmadı mı? Her konuşmalarında Neşet Ertaş'tan dem vuran sizler halktan özür dileyin. Sanatçının alacağını ise yüreklere su serpmek adına iptal edin" diyerek sitem etti.