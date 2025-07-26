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 | Murat Makas

Nesli tehlike altında! Artvin'de görüntülendi

Artvin’in yüksek rakımlı yaylalarında nesli tehlike altındaki Kafkas semenderi görüntülendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:55

’in yüksek rakımlı yaylalarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve halk arasında "Kafkas semender" olarak da bilinen Taraklı semenderi görüntülendi.

Nesli tehlike altında! Artvin'de görüntülendi

Artvin’in 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarında bulunan küçük göletlerde ve nemli ormanlık alanlarda yaşayan Kafkas semenderi, genellikle çok nadir olarak görülüyor. Zehirli salgısı ile kendini koruyabilen bu amfibik canlı, hem ayakları hem de yüzgeç benzeri yapıları sayesinde karada ve suda rahatça hareket edebiliyor.

Nesli tehlike altında! Artvin'de görüntülendi

NEMLİ VE SERİN ORTAMLARDA YAŞIYOR

Semender, türüne göre akciğer, deri, solungaç ya da ağız boşluğu yoluyla solunum yapabiliyor. Nemli ve serin ortamlarda yaşamayı tercih eden semender, doğada oldukça hassas bir denge unsuru olarak biliniyor.

Nesli tehlike altında! Artvin'de görüntülendi
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ETİKETLER
#türkiye
#artvin
#Taraklı Semenderi
#Kafkas Semenderi
#Nesli Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar
#Amfibik Canlılar
#Yaşam
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