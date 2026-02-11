Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Nesli tehlike altında olan piton, AVM’den çıktı! İnsan güvenliği açısından risk barındırıyor

Denizli’de bir AVM etkinliğinde yer alan Albino Burma Pitonu, gerekli izin belgelerinin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından el konularak koruma altına alındı. Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’ne (CITES) tabi olan Albino Burma pitonu, Konya'daki Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde yapılan denetimlerde, gösteride kullanılan Albino Burma pitonuna ait gerekli izin ve belgelerin bulunmadığı saptandı. Bunun üzerine ekipler, Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yılana el koydu, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Denizli'de izinsiz bir gösteride kullanılan Albino Burma pitonuna, gerekli belgeleri olmadığı için CITES kapsamında el konularak idari işlem başlatıldı ve yılan koruma altına alınmak üzere Konya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
Denizli'de bir gösteride kullanılan Albino Burma pitonunun gerekli izin ve belgeleri olmadığı tespit edildi.
Yılana, Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında el konuldu ve ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.
Piton yılanı, sağlık durumu iyi olduğu belirlenerek koruma altına alınmak üzere Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.
Yetkililer, egzotik hayvanların izinsiz barındırılmasının insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından risk taşıdığını vurguladı.
KONYA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Konya'daki Karatay Belediyesi 'nde koruma altına alınan yılan türü hakkında konuşan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ahmet Akbalcı, "Denizli Doğa Koruma Milli Parklar tarafından el konulan piton yılanı tarafımıza teslim edildi.

Nesli tehlike altında olan piton, AVM’den çıktı! İnsan güvenliği açısından risk barındırıyor

Yapılan sağlık kontrollerinde genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte uzman ekibimiz tarafından gerekli kontrolleri ve adaptasyon süreci tamamlanacaktır.

Nesli tehlike altında olan piton, AVM’den çıktı! İnsan güvenliği açısından risk barındırıyor

İNSAN GÜVENLİĞİ VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR

Bu tip egzotik hayvanların izinsiz barındırılması, insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından risk taşımaktadır. Bu tip durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine şikayette bulunarak, hayvanların bu tip hayvanat bahçelerine teslim edilerek daha rahat güvenilir bir ortamda yaşamalarına katkınız olabilir.

Bundan sonraki süreçte piton yılanımızın beslenmesi, bakımı, adaptasyon süreci tarafımızdan kontrol edilecektir" ifadelerini kullandı.

