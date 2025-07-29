Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Umut Arslan

Nevşehir halkı sıcaklarda serinlemenin yolunu buldu! Giren çıkmak istemiyor

Nevşehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yer altı şehirlerine ilgi tavan yapmış durumda. Yerli ve turist halk serinliğin ve tarihin buluştuğu yer altı şehirlerini çok sevdiklerini belirtiyorlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:11

Nevşehir’in bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve UNESCO Doğal Miras Listesinde yer alan Kaymaklı Yeraltı Şehri yaz aylarında ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor. Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirleri, havaların çok sıcak olmasından dolayı bunalan halkın gözde durağı haline geldi. Sıcaktan bunalan turistler iç ısısı 16-18 derece olan yer altı şehrine girdiklerinde tekrar çıkmak istemiyorlar.

Nevşehir halkı sıcaklarda serinlemenin yolunu buldu! Giren çıkmak istemiyor

SERİNLEMEK İSTEYENLERİN İLK ADRESİ

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Kapadokya'da, açık alanlarda gezi yapmak zorlaşırken, serinliğiyle bilinen yer altı şehirleri turistlerin tercihinde öne çıkıyor.

Nevşehir halkı sıcaklarda serinlemenin yolunu buldu! Giren çıkmak istemiyor

HALK YER ALTI ŞEHİRLERİNİ ÇOK SEVDİ

Kazakistan'dan gelen Babur Atamatov, ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirterek; "Kapadokya'yı gezmek için iki aile geldik. Kapadokya'yı çok sevdik. Dışarısı hem bizim hem de çocuklarımız için çok sıcak. Burası ise çok serin. Çocuklar dışarı çıkmak istemiyorlar" dedi.

Bursa'dan gelen Cebrail Canbulat ise sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Dışarısında yanıyorduk, buraya inince serinledik. Yeraltı şehrine indik, tekrar dışarı çıkmak istemiyoruz. Burası Kapadokya'nın doğal bir oluşumu" şeklinde konuştu.

Nevşehir halkı sıcaklarda serinlemenin yolunu buldu! Giren çıkmak istemiyor

ETİKETLER
#turizm
#kapadokya
#Kaymaklı Yeraltı Şehri
#Serinlik
#Yeraltı Şehri
#Turistik Yerler
#Yeraltı Şehri
#Kaymaklı
#Serinlik
#Sıcaktan Bunalmak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.