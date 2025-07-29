Nevşehir halkı sıcaklarda serinlemenin yolunu buldu! Giren çıkmak istemiyor

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve UNESCO Doğal Miras Listesinde yer alan Kaymaklı Yeraltı Şehri yaz aylarında ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor. Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirleri, havaların çok sıcak olmasından dolayı bunalan halkın gözde durağı haline geldi. Sıcaktan bunalan turistler iç ısısı 16-18 derece olan yer altı şehrine girdiklerinde tekrar çıkmak istemiyorlar.

SERİNLEMEK İSTEYENLERİN İLK ADRESİ

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Kapadokya'da, açık alanlarda gezi yapmak zorlaşırken, serinliğiyle bilinen yer altı şehirleri turistlerin tercihinde öne çıkıyor.

HALK YER ALTI ŞEHİRLERİNİ ÇOK SEVDİ

Kazakistan'dan gelen Babur Atamatov, ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirterek; "Kapadokya'yı gezmek için iki aile geldik. Kapadokya'yı çok sevdik. Dışarısı hem bizim hem de çocuklarımız için çok sıcak. Burası ise çok serin. Çocuklar dışarı çıkmak istemiyorlar" dedi.

Bursa'dan gelen Cebrail Canbulat ise sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Dışarısında yanıyorduk, buraya inince serinledik. Yeraltı şehrine indik, tekrar dışarı çıkmak istemiyoruz. Burası Kapadokya'nın doğal bir oluşumu" şeklinde konuştu.