Nevşehir'de kırmızı ışık faciası: Ölü var!

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçtikten sonra minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Nevşehir Ürgüp karayolu Kavak kavşağında meydana geldi.

REFÜJE SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, Ali Çivi (29), tescil kaydı olmayan plakasız motosikleti ile Kavak kavşağında kırmızı ışıkta geçince yeşil ışıkta geçen Cengiz K.'nın kullandığı minibüse çaptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Ali Çivi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.