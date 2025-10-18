Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Nevşehir'de korkunç olay! Engelli kızı annesinin cesediyle çöp evde bir ay yaşadı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir apartmanda, çöp dolu evde yaşayan zihinsel engelli Hatice Çankaya (41)'nın, yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden annesi Asiye Çankaya (81)'nın çürümüş cesediyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
21:10
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
21:16

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çöp dolu evde yaşayan zihinsel engelli kadının, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadığı ortaya çıktı.

ÇÜRÜMÜŞ CESETLE KARŞILAŞTI

Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya (81) ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan (41) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Hatice Çankaya'nın kapıyı açması üzerine içeriden gelen yoğun kokudan şüphelenip evi kontrol eden yakınları, yaşlı kadının çürümüş cesediyle karşılaştı.

Nevşehir'de korkunç olay! Engelli kızı annesinin cesediyle çöp evde bir ay yaşadı

Haber verilmesinin ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlenirken, evin tüm odalarının sokaktan toplanan çöplerle dolu olduğu görüldü.

Nevşehir'de korkunç olay! Engelli kızı annesinin cesediyle çöp evde bir ay yaşadı

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ÖZihinsel engelli kadın ise sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Evdeki çöpler belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.

#Yaşam
