Niğde Aladağlar'da erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı, kamp yaptıkları alana yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta erkek cesedi buldu. Yapılan kimlik belirleme çalışmaları sonucunda cansız bedenin Gana uyruklu Nicholas Ackah'a ait olduğu tespit edildi.