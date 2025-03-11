Niğde'de esrarengiz operasyon! Tarihi mumyayı satışa çıkardılar

Niğde'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mumya bulundu. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi bir mumyanın satışa çıkarıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT MUMYA BULUNDU!

Yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mumya bulundu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kültürel mirasın korunmasına yönelik hassas çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.