Nisan yaşlı aylığı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı? Yaşlı aylığı ve engelli maaşı sorgulama

Yaşlılık aylığı ve engelli maaşı Nisan 2026 ödemelerine ilişkin beklenen duyuru yapıldı. Mahinur Özdemir Göktaş, ülke genelinde milyonlarca kişiyi kapsayan sosyal yardım ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre toplam ödeme miktarı 8,5 milyar liraya ulaşıyor.

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürdürülen sosyal destek programı çerçevesinde yaşlı ve engelli aylıkları Nisan ayı itibarıyla kademeli biçimde yatırılıyor. Hak sahipleri, ödemelerin banka hesaplarına aktarımını belirlenen tarihlerde izleyebilecek. Sürecin birkaç gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Bakanlık verilerine göre Nisan 2026 döneminde yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlılık aylığına, 3 milyar 766 milyon lira ise engelli maaşına tahsis edildi. Bu doğrultuda Türkiye’de sosyal destek politikaları kapsamında toplam ödeme hacmi 8,5 milyar liraya yükseldi.

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Türkiye’de sosyal yardım programlarının insan odaklı bir anlayışla yürütüldüğünü vurgulayan Bakanlık, düzenli ödemeler aracılığıyla vatandaşların yaşam koşullarının desteklenmeyi sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşlar, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ödeme durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranı aracılığıyla kontrol edebiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, ödeme tarihleri ile tutar ayrıntılarına pratik şekilde ulaşabiliyor.