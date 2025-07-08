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 | Selahattin Demirel

Nişanlısıyla tatile giden futbolcunun atladığı havuz sonu oldu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için havuza balıklama atlayan futbolcu Alihan Güldal, boynunun kırılması sonucu hayatını kaybetti. Güldal'ın kısa süre önce nişanlandığı, nişanlısıyla birlikte Karasu’ya tatile geldiği ve yeni bir transfer anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.

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Nişanlısıyla tatile giden futbolcunun atladığı havuz sonu oldu! Kahreden detaylar ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 19:09

Karasu'da acı bir olay yaşandı. Yalı Mahallesi 267. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin havuzuna, sıcak havadan bunalarak balıklama atlayan Alihan Güldal (24), atlayışın hemen ardından hareketsiz kaldı.

BOYNU KIRILDI

Güldal, çevredekiler tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Güldal’ın boynunun kırıldığını belirledi.

Nişanlısıyla tatile giden futbolcunun atladığı havuz sonu oldu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Talihsiz genç, önce Karasu Devlet Hastanesi’ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NİŞANLISIYLA TATİLE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Alihan Güldal’ın, kısa süre önce nişanlandığı ve nişanlısıyla birlikte 3 günlük tatil için Karasu’ya geldiği öğrenildi. Genç çiftin mutluluk dolu tatili, bu korkunç kazayla son buldu. Henüz 24 yaşındaki futbolcunun ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Nişanlısıyla tatile giden futbolcunun atladığı havuz sonu oldu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI

Amatör liglerde çeşitli takımlarda forma giyen Alihan Güldal’ın, 2025-26 sezonu için altyapısından yetiştiği 1. Amatör Lig ekibi Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü ile yeniden anlaştığı belirtildi.

Kulüp, genç oyuncunun vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Altyapımızda yetişen ve bu sene de bizimle beraber yola devam edecek olan oyuncumuz, kardeşimiz Ali Güldal’ı elim bir kazada kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
#Futbol
#kaza
#ölüm
#havuz
#sakarya
#Boynu Kırık
#Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü
#Yaşam
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