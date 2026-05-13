Norovirüs nedir belirtileri neler neden gündem oldu? 1700'den fazla kişi karantinada

Norovirüs endişesi nedeniyle Bordeaux’da bir kruvaziyer gemisinde 1700’den fazla kişi karantina altına alındı. Norovirüse yakalanan bir yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi. İlk değerlendirmelerde vakaların norovirüs kaynaklı olabileceği düşünülürken, kesin sebebin netleşmesi için laboratuvar incelemelerinin devam ettiği aktarıldı. Fransa’nın Bordeaux Limanı’nda demirli bulunan Ambassador Cruise Line firmasına ait Ambition isimli yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edildi. Yaklaşık 1700 yolcunun bulunduğu kruvaziyer gemisi karantina sürecine alındı. Gemideki yolcuların mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri göstermesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

NOROVİRÜS NEDİR BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, oldukça bulaşıcı bir virüs türüdür. Halk arasında çoğunlukla “mide gribi” olarak adlandırılır. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda (okullar, hastaneler, kruvaziyer gemileri gibi) hızla yayılım gösterebilir. Norovirüs enfeksiyonu çoğunlukla aniden başlar ve kısa süre içerisinde etkisini gösterir. En yaygın belirtiler ise şunlardır:

Bulantı

Kusma

İshal (sulu dışkılama)

Karın ağrısı ve spazm

Hafif ateş

Halsizlik ve yorgunluk

Sıvı kaybına bağlı ağız kuruluğu ve baş dönmesi

Belirtiler çoğunlukla 12–48 saat içerisinde ortaya çıkar ve birçok kişide 1–3 gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak yaşlı bireylerde, çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyredebilir.

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Norovirüs oldukça bulaşıcıdır ve son derece kolay şekilde yayılabilir. Virüsü taşıyan bir kişinin temas ettiği yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun ya da göze temas edilmesi bulaş riskini artırır. Enfekte kişilerle aynı ortamda bulunmak, tokalaşmak veya ortak eşyaları kullanmak da virüsün yayılmasının başlıca nedenleri arasında yer alır. İyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin ya da hijyenik olmayan koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketilmesi ile virüs bulaşmış içme suyu veya buz kullanımı da yayılımın önemli sebeplerindendir. Ayrıca kapı kolları, masa yüzeyleri ve tuvaletler gibi sık temas edilen alanlarda; okul, hastane, otel ve gemi gibi yerlerde çok hızlı bulaşma riski bulunmaktadır. Norovirüs kolay yayılabildiği için korunmanın en önemli yolu hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmektir.