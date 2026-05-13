Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Norovirüs nedir belirtileri neler neden gündem oldu? 1700'den fazla kişi karantinada

Fransa’nın Bordeaux Limanı’na demir atan bir kruvaziyer gemisinde, norovirüs şüphesi nedeniyle alarm durumu ilan edildi. Gemide yer alan 1700’ü aşkın yolcu ile mürettebat karantinaya alınırken, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Yetkililer, salgının yayılımını engellemek amacıyla sağlık tedbirlerinin hızlı şekilde uygulamaya konulduğunu ve gemide bulunan herkesin gözlem altında tutulduğunu açıkladı. Peki, Norovirüs nedir, nasıl yayılır, belirtileri nelerdir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Norovirüs nedir belirtileri neler neden gündem oldu? 1700'den fazla kişi karantinada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 16:55

endişesi nedeniyle Bordeaux’da bir kruvaziyer gemisinde 1700’den fazla kişi altına alındı. Norovirüse yakalanan bir yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi. İlk değerlendirmelerde vakaların norovirüs kaynaklı olabileceği düşünülürken, kesin sebebin netleşmesi için laboratuvar incelemelerinin devam ettiği aktarıldı. Fransa’nın Bordeaux Limanı’nda demirli bulunan Ambassador Cruise Line firmasına ait Ambition isimli yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edildi. Yaklaşık 1700 yolcunun bulunduğu karantina sürecine alındı. Gemideki yolcuların mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri göstermesi üzerine ekipleri harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Norovirüs nedir belirtileri neler neden gündem oldu? 1700'den fazla kişi karantinada

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Bordeaux'da bir kruvaziyer gemisinde norovirüs endişesi nedeniyle 1700'den fazla kişi karantinaya alındı ve bir yolcu yaşamını yitirdi.
Fransa'nın Bordeaux Limanı'nda bulunan Ambition isimli kruvaziyer gemisinde norovirüs salgını tespit edildi.
Yaklaşık 1700 yolcu, mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri üzerine karantinaya alındı.
Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, oldukça bulaşıcı bir virüs türüdür ve belirtileri arasında bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve hafif ateş yer alır.
Virüs, enfekte kişilerle temas, ortak eşya kullanımı, hijyenik olmayan gıdalar veya su tüketimi ve sık temas edilen yüzeyler aracılığıyla bulaşır.
Norovirüsün kesin sebebinin netleşmesi için laboratuvar incelemeleri devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Norovirüs nedir belirtileri neler neden gündem oldu? 1700'den fazla kişi karantinada

NOROVİRÜS NEDİR BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, oldukça bulaşıcı bir virüs türüdür. Halk arasında çoğunlukla “mide gribi” olarak adlandırılır. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda (okullar, hastaneler, kruvaziyer gemileri gibi) hızla yayılım gösterebilir. Norovirüs enfeksiyonu çoğunlukla aniden başlar ve kısa süre içerisinde etkisini gösterir. En yaygın belirtiler ise şunlardır:

  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal (sulu dışkılama)
  • Karın ağrısı ve spazm
  • Hafif ateş
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Sıvı kaybına bağlı ağız kuruluğu ve baş dönmesi

Belirtiler çoğunlukla 12–48 saat içerisinde ortaya çıkar ve birçok kişide 1–3 gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak yaşlı bireylerde, çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyredebilir.

Norovirüs nedir belirtileri neler neden gündem oldu? 1700'den fazla kişi karantinada

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Norovirüs oldukça bulaşıcıdır ve son derece kolay şekilde yayılabilir. Virüsü taşıyan bir kişinin temas ettiği yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun ya da göze temas edilmesi bulaş riskini artırır. Enfekte kişilerle aynı ortamda bulunmak, tokalaşmak veya ortak eşyaları kullanmak da virüsün yayılmasının başlıca nedenleri arasında yer alır. İyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin ya da hijyenik olmayan koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketilmesi ile virüs bulaşmış içme suyu veya buz kullanımı da yayılımın önemli sebeplerindendir. Ayrıca kapı kolları, masa yüzeyleri ve tuvaletler gibi sık temas edilen alanlarda; okul, hastane, otel ve gemi gibi yerlerde çok hızlı bulaşma riski bulunmaktadır. Norovirüs kolay yayılabildiği için korunmanın en önemli yolu hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmektir.

ETİKETLER
#sağlık
#karantina
#norovirüs
#Kruvaziyer Gemisi
#Bordeaux
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.