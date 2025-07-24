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 | Özge Sönmez

Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Adana'da hava sıcaklığı pik yaptı. Hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar varırken, vatandaşlar da serinlemek için yaylaların yolunu tuttu. Kışın 20 bin nüfuslu olan Pozantı ilçesinde nüfus 450 bine dayandı.

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Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:37

'yi esir aldı. Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisini en çok hisseden illerin başında ise geliyor. Adana kent merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterdi, hissedilen sıcaklık ise 52 dereceye dayandı. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemenin doğal yollarını aramaya başladı. Yaylaların yolunu tutan vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı. ilçesinde 20 binlik nüfus bir anda 450 bine çıktı. Kent genelinde cadde ve sokaklar adeta boş kaldı.

Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor

NÜFUS BİR ANDA 450 BİNE YÜKSELDİ

Toros Dağları'nın eteğinde Adana'nın yaylalarını barındıran 20 bin nüfuslu Pozantı ilçesinde ise sıcak havalarla birlikte nüfus 400-450 bine ulaştı.

Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor

"BURADA YAYLA TURİZMİ VAR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Pozantı ilçemiz Adana ve Mersin'in yaylası olarak biliniyor. Hava serinliği ve yeşil doğasıyla burası tercih merkezi. Mersin ve Adana'da ciddi bir sıcaklık varken burası çok serin. Yayla turizmi var. 20 bin nüfusumuz var ama şuanda nüfusumuz 400-450 bine ulaştı. Burası herkes tarafından bir tercih nedeni" ifadelerini kullandı.

Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor

"BU KADAR İNSANA HİZMET ETMEK ÇOK ZOR"

Pozantı'nın sıcaklardan kaçanlar için bir çekim merkezi olduğuna vurgu yapan Avan, "İlçemizin 4-5 mahallesi sadece yaylacılardan oluşuyor. Bir çekim merkezi şuanda. Burada sezonluk marketçiler var. Zaman zaman su sıkıntısı yaşıyoruz ama zaman içerisinde bunu gidereceğiz. 20 bin nüfus için İller Bankası'ndan pay alıyoruz. Bununla 400-450 bin nüfusa hizmet etmek zor oluyor ama ek kaynaklarla kaynak oluşturup hizmete devam ediyoruz" dedi.

Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor

"YAYLAMIZ ÇOK GÜZEL"


Adana'dan gelen Ahmet Zaimoğlu (58), "Adana sıcağından kaçıp buraya geldik. Havalar burada çok iyi, hayatımızdan memnunuz. Yaylamız çok güzel, serin ve çok güzel" ifadelerini kullandı.

Nüfus 20 binden 450 bine çıktı! Genci yaşlısı herkes buraya akın ediyor
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ETİKETLER
#türkiye
#adana
#sıcak hava dalgası
#pozantı
#Serinlemenin Yolları
#Yayla Turizmi
#Serin Hava
#Yayla Turizmi
#Yaşam
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