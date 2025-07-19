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 | Selahattin Demirel

O kentte tahliye kararı! AFAD inceledi, sadece 30 günleri var

Bolu Mudurnu'da kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı çıktı. Risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi.

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O kentte tahliye kararı! AFAD inceledi, sadece 30 günleri var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 18:55

'nun ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde riski taşıyan alanlardaki yapılar için kararı alındı. ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları ortaya koyuldu.

O kentte tahliye kararı! AFAD inceledi, sadece 30 günleri var

30 GÜN İÇİNDE BOŞALTILACAK

Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bildirildi. Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

O kentte tahliye kararı! AFAD inceledi, sadece 30 günleri var

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı. Vatandaşlara sürecin detayları aktarılırken, taşınma sürecinde devletin sağlayacağı destekler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

O kentte tahliye kararı! AFAD inceledi, sadece 30 günleri var

Belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri, riskli yapıların yıkımı ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına sürecin dikkatle yürütüleceğini belirtti. Tahliye kararının alınmasında vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

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