Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olacak?

2026 Ocak bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Başvurularını tamamlayan adayları e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Gözler şimdi ocak sınıflandırma dönemi bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi.

Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olacak?
20.01.2026
20.01.2026
Ocak ayının gelmesiyle beraber, yerleri sorgulama ekranı için tüm dikkatler duyurusuna odaklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre bedelli yerlerinin açıklanacağı tarih paylaşıldı.

Başvurularını tamamlayan adayları e-Devlet üzerinden 2026 Ocak ayında bedelli askerlik yerlerini görüntüleyebilecekler.

Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olacak?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek.

Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PTT Matiklerden alabilecek.

Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek.

Ocak 2026 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe başvuramayacak.

Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında inceleyebilecek.

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden, T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

