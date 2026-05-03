120. Dönem ÖGG sınavı sonrasında adaylar “ÖGG sonuçları ne zaman duyurulacak?” sorusuna yoğunlaştı. EGM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarı için geri sayım devam ederken, sonuç sorgulama ekranı ve tarihine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ÖGG 120. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman? 120. Dönem ÖGG sınavı sonuçları ve cevap anahtarına ilişkin detaylar EGM tarafından duyuruldu. 120. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime sunulacak. Adaylar yazılı sınav sorularına 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına yönelik itiraz sonuçları 13 Mayıs 2026'da duyurulacak. Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026'da açıklanacak.

ÖGG CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

120. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime sunulacak. Adaylar, yazılı sınav sorularına 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında itirazda bulunabilecek. Yazılı sınav sorularına yönelik itirazların sonuçları ise 13 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimine göre sonuçların ilan edileceği tarih kesinleşti. Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Silah farkı sınavına katılım sağlayan adayların başarılı kabul edilebilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplam puanlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puan ortalamasının ise en az 60 olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikasına sahip olan adayların, silahsız yenileme eğitimiyle birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılmaları halinde başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puan ortalamasının en az 60 olması zorunludur. Başarı sağlanamaması halinde sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.