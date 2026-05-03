Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ÖGG 120. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 3 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adaylar, dikkatlerini sonuç tarihlerine yöneltti. Sınav sürecini geride bırakan binlerce aday, “120. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman ilan edilecek? ÖGG soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı mı?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ÖGG 120. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 13:27

120. Dönem ÖGG sınavı sonrasında adaylar “ÖGG sonuçları ne zaman duyurulacak?” sorusuna yoğunlaştı. tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarı için geri sayım devam ederken, sonuç sorgulama ekranı ve tarihine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

ÖGG 120. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
120. Dönem ÖGG sınavı sonuçları ve cevap anahtarına ilişkin detaylar EGM tarafından duyuruldu.
120. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime sunulacak.
Adaylar yazılı sınav sorularına 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav sorularına yönelik itiraz sonuçları 13 Mayıs 2026'da duyurulacak.
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026'da açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
ÖGG 120. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman?

ÖGG CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

120. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime sunulacak. Adaylar, yazılı sınav sorularına 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında itirazda bulunabilecek. Yazılı sınav sorularına yönelik itirazların sonuçları ise 13 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacak.

ÖGG 120. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM Denetleme Başkanlığı takvimine göre sonuçların ilan edileceği tarih kesinleşti. Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Silah farkı sınavına katılım sağlayan adayların başarılı kabul edilebilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplam puanlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puan ortalamasının ise en az 60 olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikasına sahip olan adayların, silahsız yenileme eğitimiyle birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılmaları halinde başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız sınav puan ortalamasının en az 60 olması zorunludur. Başarı sağlanamaması halinde sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ETİKETLER
#özel güvenlik
#sınav takvimi
#egm
#Ögg Sınavı
#Ögg Sonuçları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.