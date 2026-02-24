Menü Kapat
Yaşam
ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? 119. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları son dakika açıklaması için geri sayıma başlandı. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü yapıldı. Sınava katılım sağlayan adayların gözleri Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman duyurulacak? 119. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? 119. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı
119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. 2026 Yılının ilk ÖGG sınavı 22 Şubat Pazar günü sona erdi. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise tarafından yayımlanan kılavuzda bildirildi.

ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? 119. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları henüz duyurulmadı. EGM tarafından yayımlanan kılavuzda, sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak yer aldı. Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Mart 2026 tarihleri aralığında itiraz yapabilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart 2026 tarihinde duyurulacak. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

