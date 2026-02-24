ÖGG sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? 119. Dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. 2026 Yılının ilk ÖGG sınavı 22 Şubat Pazar günü sona erdi. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise EGM tarafından yayımlanan kılavuzda bildirildi.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları henüz duyurulmadı. EGM tarafından yayımlanan kılavuzda, sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak yer aldı. Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Mart 2026 tarihleri aralığında itiraz yapabilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart 2026 tarihinde duyurulacak. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.