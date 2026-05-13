Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenen sınavın ardından ÖGG soru ve cevapları yayımlandı. Sınav puanı hesaplamalarına başlayan adayların dikkati şimdi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ve görüntüleme ekranına çevrildi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın duyurusuna odaklanan adaylar, özel güvenlik görevlisi sınav sonuçlarını www.egm.gov.tr internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sınavda toplam 100 adet çoktan seçmeli soru yer aldı. Özel güvenlik görevlisi olmayı amaçlayan adaylar, ÖGG sonuçlarını T.C. kimlik numaraları aracılığıyla öğrenebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanabilecek?

HABERİN ÖZETİ ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu 3 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek. Sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru yer aldı ve puanlama 100 puan üzerinden yapıldı. Silah farkı sınavına katılan adaylar için 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve değerlendirme 50 puan üzerinden yapıldı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodları ile sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavda adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir. Her bir soru bir puan olacak şekilde değerlendirilecek ve puanlama 100 puan üzerinden yapılacaktır. Soru grupları aynı olan adayların art arda veya yan yana oturmalarına izin verilmeyecektir. Silah farkı sınavına katılan adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltilecektir. Silah farkı eğitimi alan adaylar yalnızca silah bilgisi sorularını yanıtlayacaktır. Değerlendirme sistemi, her bir soru iki puan olacak şekilde toplam 50 puan üzerinden gerçekleştirilecektir.