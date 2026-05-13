ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenen sınavın ardından ÖGG soru ve cevapları yayımlandı. Sınav puanı hesaplamalarına başlayan adayların dikkati şimdi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ve görüntüleme ekranına çevrildi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın duyurusuna odaklanan adaylar, özel güvenlik görevlisi sınav sonuçlarını www.egm.gov.tr internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sınavda toplam 100 adet çoktan seçmeli soru yer aldı. Özel güvenlik görevlisi olmayı amaçlayan adaylar, ÖGG sonuçlarını T.C. kimlik numaraları aracılığıyla öğrenebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanabilecek?
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodları ile sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.
Sınavda adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir. Her bir soru bir puan olacak şekilde değerlendirilecek ve puanlama 100 puan üzerinden yapılacaktır. Soru grupları aynı olan adayların art arda veya yan yana oturmalarına izin verilmeyecektir. Silah farkı sınavına katılan adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltilecektir. Silah farkı eğitimi alan adaylar yalnızca silah bilgisi sorularını yanıtlayacaktır. Değerlendirme sistemi, her bir soru iki puan olacak şekilde toplam 50 puan üzerinden gerçekleştirilecektir.