ÖGG sınavı ne zaman hangi gün? 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan 2026 ÖGG takvimiyle birlikte Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi kesinlik kazandı. Mayıs ayında gerçekleştirilecek yazılı sınavın ardından soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuç ilan tarihleri de kamuoyuna duyuruldu.

ÖGG sınavı ne zaman hangi gün? 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 23:01

Denetleme Başkanlığı, 2026 yılına ilişkin ÖGG sınav takvimini açıkladı. Buna göre Özel sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacak. Güvenlik alanında görev üstlenmek isteyen adaylar ile yenileme eğitimi gören kursiyerler belirtilen tarihte sınava girecek. 2026 yılı içerisinde düzenlenecek diğer özel güvenlik sınavlarının tarihleri de ilan edildi. Buna göre takip eden sınavlar 5 Temmuz, 29 Ağustos, 24 Ekim ve 27 Aralık tarihlerinde organize edilecek.

HABERİN ÖZETİ

ÖGG sınavı ne zaman hangi gün? 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 2026 yılı ÖGG sınav takvimini ve detaylarını duyurdu.
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacak.
2026 yılındaki diğer sınav tarihleri 5 Temmuz, 29 Ağustos, 24 Ekim ve 27 Aralık olarak belirlendi.
Silahlı sınava 125 soru sorulacak ve süre 150 dakika olacak; silahsız sınava 100 soru sorulacak ve süre 120 dakika olacak.
ÖGG soru ve cevap anahtarı 5 Mayıs 2026'da, sınav sonuçları ise 22 Mayıs 2026'da açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ÖGG sınavı ne zaman hangi gün? 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı, 3 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınava katılabilmek için eğitim sürecinin en geç 13 Mart 2026 Cuma günü tamamlanmış olması şartı aranıyor. Bu tarihten sonra eğitimini bitiren adaylar ise bir sonraki sınav dönemine aktarılacak.

Silahlı sınava katılacak adaylara 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu yöneltilecek, toplam sınav süresi 150 dakika olacak. Silahsız sınava girecek adaylara yalnızca 100 soru sorulacak ve süre 120 dakika olarak uygulanacak. Silah farkı sınavında ise 25 soru için 30 dakikalık süre tanınacak. Sınav salonlarında ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde çıkışa izin verilmeyecek. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve her soru 1 puan değerinde kabul edilecek.

ÖGG sınavı ne zaman hangi gün? 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonrasında adayların merakla beklediği ÖGG soru ve cevap anahtarı 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime sunulacak. Böylelikle sınava katılanlar doğru ve yanlış sayılarını kontrol ederek puanlarını önceden hesaplayabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü takvimine göre ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuç ekranı aracılığıyla adaylar başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

