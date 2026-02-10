ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik görevlisi sınavı Şubat takvim

Kategoriler
Özel güvenlik sınavı, 2026 Şubat ayı devam ederken adayların gündemindeki yerini sürdürüyor.
Türkiye genelinde güvenlik görevlisi adaylarının katılım sağladığı ÖGG sınavı, bu yıl da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi kapsamındaki sınavda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek ve değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek.
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00’da düzenlenecek.
Sınav, Türkiye’nin farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak yapılacak ve adaylar sınav merkezlerinde kimlik kontrolü ardından salonlara alınacak.
ÖGG sınav soruları ile resmi cevap anahtarlarının 24 Şubat 2026 tarihinde erişime sunulması planlanıyor.
Sınav sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.