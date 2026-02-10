Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik görevlisi sınavı Şubat takvim

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların merakla beklediği 2026 Şubat dönemi ÖGG sınav takvimi kesinleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi, soru-cevap ve sonuç günleri resmi olarak duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik görevlisi sınavı Şubat takvim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 00:23

Özel güvenlik sınavı, 2026 Şubat ayı devam ederken adayların gündemindeki yerini sürdürüyor.

Türkiye genelinde adaylarının katılım sağladığı ÖGG sınavı, bu yıl da koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi kapsamındaki sınavda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek ve değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik görevlisi sınavı Şubat takvim

2026 ÖGG YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00’da düzenlenecek.

ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik görevlisi sınavı Şubat takvim

Sınav, Türkiye’nin farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak yapılacak ve adaylar sınav merkezlerinde kimlik kontrolü ardından salonlara alınacak.

ÖGG sınav soruları ile resmi cevap anahtarlarının 24 Şubat 2026 tarihinde erişime sunulması planlanıyor.

Sınav sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

ETİKETLER
#güvenlik görevlisi
#emniyet genel müdürlüğü
#Temel Eğitim
#Ögg Sınavı
#Yenileme Eğitimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.