TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Yasin Aşan

Oğlundan aldığı karaciğerle hayata döndü

Adana'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği teşhisi konulmasının ardından bilinci kapanarak yoğun bakıma alınan 61 yaşındaki Nilgün Çağlıyan, oğlu sayesinde yeniden hayata döndü. Erdener Çağlıyan, yaklaşık 14,5 saat süren ameliyatın ardından karaciğerinin yüzde 65'ini annesine verdi. Anne Nilgün Çağlıyan ameliyatın ardından, "Önce ben ona hayat verdim, sonra da o bana hayat verdi" dedi.

Oğlundan aldığı karaciğerle hayata döndü
Adanalı Erdener Çağlıyan, nakil bekleyen annesi Nilgün Çağlıyan'a hiç düşünmeden karaciğerinin yüzde 65'ini verdi. Nakil sayesinde hayata dönen anne Nilgün, "Önce ben ona hayat verdim, sonra da o bana hayat verdi" dedi.

Adana'da yaşayan 4 çocuk, 3 torun sahibi 61 yaşındaki Nilgün Çağlıyan; kaşıntı, morarma ve halsizlik şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından 61 yaşındaki kadına karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Sağlık durumu kritik olan ve yoğun bakıma kaldırılan Nilgün Çağlıyan'ın bu süre zarfında bilinci de kapandı. Doktorlar, Çağlıyan'a acil nakil yapılmasına karar verdi.

Oğlundan aldığı karaciğerle hayata döndü

Bir yandan nakil başvurusu yapılırken diğer yandan da aile içinde örnekler alındı. Ailenin üçüncü çocuğu olan 41 yaşındaki Erdener Çağlıyan'dan alınan dokuların annesine uyumlu olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi hiç zaman kaybetmeden anne ve oğlunu ameliyata aldı. Yaklaşık 14,5 saat süren ameliyat sonucunda anne, oğlundan alınan karaciğer ile yaşama yeniden tutundu. Bir süre hastanede tedavi gören anne ve oğul daha sonra birlikte taburcu oldu.

Oğlundan aldığı karaciğerle hayata döndü

"HER ŞEYİ UYANDIKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

Anne Nilgün Çağlıyan, ailecek yaşadıkları zorlu süreci İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Çağlıyan, bütün hastalık sürecinin birden geliştiğini belirterek, "15 gün içerisinde tetkikler yapıldı ve sonunda ben yoğun bakıma alındım. O sırada bilincim kapandı. Yoğun bakım sürecindeyken oğlum karaciğerini bana vermiş. Ben ona hayat verdim, o da bana hayat verdi. Çok şükür onun sayesinde nefes alıyorum. Her şeyi uyandıktan sonra öğrendim. Ancak ben hep evlatlarımın beni yalnız bırakmayacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Nilgün Çağlıyan, doktorlara da teşekkür etti.

Oğlundan aldığı karaciğerle hayata döndü

"YİNE LAZIM OLSA YİNE VERİRİM"

Annesine karaciğerini veren Erdener Çağlıyan ise "Anneme en uyumlu karaciğerin benim olduğu tespit edildi. Hiç zaman kaybetmeden nakil yapılmasını istedim. Annem ile birlikte ameliyata girdik ve başarılı operasyonla yine birlikte çıktık. Cennet annelerimizin ayağı altındadır. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Biz sevdiklerimiz için 'canımızı bile veririz' derken blöf yapmıyoruz. Yine lazım olsa yine veririm" dedi.

#Yaşam
