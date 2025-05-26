Oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

Antalya'da baba ve oğlun tartışması korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Baba ve oğul arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Ali T. oğlunu 25 bıçak darbesiyle katletti. Olayın ardından kaçan baba kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi.

Antalya'da yaşayan baba oğul arasındaki tartışma cinayetle son buldu. Gece saatlerinde boş bir arazide meydana gelen olayda Ali T. oğlu Barış Tolaman'ı konuşmak için çağırdı. Boş arazide bulaşan baba-oğulun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken baba Ali T. öz oğlunu 25 bıçak darbesi ile öldürdü. Kavga seslerine gelen çevredeki vatandaşların kanlar içerisinde bulduğu Barış Tolaman için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

"ALKOL ALIP ETRAFA SALDIRIYORDU"

Savcılık, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan baba Ali T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali T. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T. "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi.