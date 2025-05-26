Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

Antalya'da baba ve oğlun tartışması korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Baba ve oğul arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Ali T. oğlunu 25 bıçak darbesiyle katletti. Olayın ardından kaçan baba kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 14:39

Antalya'da yaşayan baba oğul arasındaki tartışma cinayetle son buldu. Gece saatlerinde boş bir arazide meydana gelen olayda Ali T. oğlu Barış Tolaman'ı konuşmak için çağırdı. Boş arazide bulaşan baba-oğulun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken baba Ali T. öz oğlunu 25 bıçak darbesi ile öldürdü. Kavga seslerine gelen çevredeki vatandaşların kanlar içerisinde bulduğu Barış Tolaman için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

"ALKOL ALIP ETRAFA SALDIRIYORDU"

Savcılık, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan baba Ali T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali T. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T. "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Denizli'de akılalmaz ölüm! Cesette iki kulak da bulunamadı: Korkunç fare detayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! O caninin cezası belli oldu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.