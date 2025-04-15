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 | Selahattin Demirel

Oğlunu kazada yitirdi, bankadan gelen senet borcuyla hayatının şokunu yaşadı

Oğluna kefil olan baba, hem oğlunu kazada kaybetmenin acısını yaşadı hem de iddiaya göre banka tarafından senet yoluyla mağdur edildi. Banka borcunu, tebligattan üç gün önce düzenlenen farklı senet nedeniyle 2 kat ödemek zorunda kalan baba adalet arayışında.

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Oğlunu kazada yitirdi, bankadan gelen senet borcuyla hayatının şokunu yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:33

Sivas'ta bir babanın vefat eden oğlunun çektiği banka borcundan dolayı yaşadıkları dikkat çekti. Seyithan Mütevellioğlu'nun ticaretle uğraşan oğlu Hakkı Can Mütevellioğlu, şirketleri adına 2019 tarihinde bir bankadan kredi kullandı. Baba Seyithan Mütevellioğlu oğluna kefil oldu. Ayrıca banka tarafından üzerinde sadece imzalar bulunun, borç ve tarih kısmı doldurulmamış senet alındı.

OĞUL TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Vade sürecinde Hakkı Can Mütevellioğlu geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Ödemelerde aksama olunca banka 7/10/2021 tarihinde 121 bin 209 TL borç ihtarnamesi gönderdi. Bir süre sonra banka vekili avukat R.U, ihtarname üzerinde yazılı olan tarihten üç gün öncesine ait 5/10/2021 tarihli ve ihtarname üzerindeki rakamdan farklı olarak 187 bin TL yazılı senedi icraya koydu.

Mütevellioğlu, 121 bin TL'lik borcu icra giderleri ve faizleriyle birlikte 262 bin bira olarak ödemek zorunda kaldı. Mütevellioğlu, senedin borcun üstünde bir rakamlar icraya verildiği, ihtarnameden 2 gün önceki tarihle düzenlendiği gibi iddialarla itiraz etmesine rağmen sonuç olamadı. Hukuki yollarda netice alamayan Mütevellioğlu durumu CİMER'e yazarak hak arayışını sürdürdü. Aynı zamanda banka ve avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BANKADAN VE AVUKATIMDAN DAVACIYIM"

Yaşadığı süreci anlatıp, adalet istediğini belirten Mütevellioğlu, "07.10.2021 tarihinde bankadan tarafıma ve borçlu firmaya faiziyle birlikte 121 bin 209 lira borcunuz var diye bir ihtarname gönderdi. Sözleşme imzalarken banka bize boş bir belge imzalattı. Bu belge bir hafta sonra 14.10.2021 tarihinde 187 bin lira yazılarak icra işlemiyle tahsilat yapıldı.

Bankanın bildirdiği borç 121 bin 209 lira, bir hafta sonra doldurulan senet 187 bin lira. Arada yaklaşık 60 bin liralık fark var. Bizden 262 bin lira olarak bu para tahsil edildi. Bankadan ve avukatımdan davacıyım. Yapılan haksızlık ortada, gerekli belgeler elimde. Bu süreçte savcılığa şikâyette bulundum. 2021 tarihinde Menfi Tespit davası açtık. Bu davalara Savcılık kovuşturmaya yer yok dedi. Biz de itiraz ettik, itirazımız genişletildi. Sonrasında itirazımız reddedildi. Ceza davasında itirazımız reddedildiği için Hukuk davası da düştü.

Bu süreçte biz de istinaf yoluna gidiyoruz, kanun bulma yoluna gidiyoruz. Ben bu konuyu CİMER 'e de yazdım. Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum. Elimde her türlü bilgi, belge ve bilirkişi raporu var. Hepsi lehimedir ancak Savcılığımız ve Sulh hâkimliğimiz bunların hiçbirini dikkate almadan itirazımızı reddetti" dedi.

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