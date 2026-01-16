OGM 496 personel alımı sonuçları soğrulama ekranı! OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

OGM 496 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. OGM tarafından Kariyer Kapısı üzerinden 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları 20 Kasım - 4 ARalık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Binelrce vatandaşın başvuru yaptığı OGM 496 personel alımı başvurularında yazılı veya sözlü sınav yapılmadı. Başvuru yapan adayların 2024 yılı KPSS (B) grubu puanları dikkate alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte ise adayların gözleri sonuç tarihine çevrildi. Binlerce aday tarafından OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

OGM 496 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?

OGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 496 adet sözleşemli personel alımı yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte Adana, Ankara, Amasya, Antalya, Artvin, balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak illerinde görev alacak olan adaylar belli oldu. Adayların yerleştirilmeye hak kazandıkları illerin birimlerinin Personel Şube Müdürlükleri'ne bizzat müracaat ederek gerekli belgeleri teslim etmeleri bekleniyor.

OGM 496 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

OGM 496 personel alımı sonuçları "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim​" adresinden e-Devlet şifreleriyle öğrenilebiliyor. Ayrıca OGM resmi internet sitesi üzerinden 496 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının isim listeisni de duyurdu.

Alımlar ön lisans ve lisans olmak üzere mühendis, büro personeli, avukat, biyolog, diyetisyen, ön lisans mezunu laborant, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför-operatör, garson, bulaşıklı ve temiszlik servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi kadrolarında gerçekleştirildi.

