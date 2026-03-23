Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Öğretmen alan değişikliği başvuru şartları neler kimler alan değiştirebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin heyecanla beklediği 2026 Yılı Alan Değişikliği süreci resmen başlıyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında kabul edilecek. Hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak atamalar ise 28 Nisan tarihinde sonuçlandırılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 23:39

çatısı altında çalışan binlerce öğretmenin merakla takip ettiği alan değişikliği sürecine dair takvim ve başvuru ayrıntıları netlik kazanmaya başladı. 24 Mart tarihinde resmi açıklamasının yapılması öngörülen süreçte, başvuruların hangi ölçütlere göre alınacağı ve takvimin nasıl işleyeceği şekilleniyor.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu öğretmenler için hazırladığı alan değişikliği takviminin yarın itibarıyla kamuoyuna duyurulması beklenmektedir. Hizmet puanı üstünlüğü kriterine göre yapılacak atamalar sayesinde öğretmenlerin uzmanlık alanlarına uygun branşlarda görev almalarının yolu açılacak. Sürece ilişkin kulislerde dile getirilen ve 24 Mart'ta resmiyet kazanacağı belirtilen takvim şu şekildedir:

  • Duyurunun yayımlanması: 24 Mart 2026
  • Ön başvuru dönemi: 6 – 10 Nisan 2026
  • Tercih başvuruları: 20 – 24 Nisan 2026
  • Atama sonuçlarının açıklanması: 28 Nisan 2026
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

Alan değişikliği ilanı kapsamında aşağıdaki şartları taşıyan öğretmenlerin başvuru yapabileceği ifade edilmektedir. Mevcut branşı dışında, başka bir öğretmenlik alanına dayanak oluşturan lisans diplomasına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek. Mezuniyet belgesinden doğan haklar doğrultusunda birden fazla alanda ders verme yetkisi bulunan öğretmenler de sürece dahil olabilecek. Özel eğitim öğretmenliği alanı için bakanlık tarafından belirlenen zorunlu kurs ve eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlar başvuru hakkı elde edecek. Atama işlemlerinde temel ölçütün hizmet puanı olması öngörülmektedir. Başvuruların onaylanmasının ve tercihlerin alınmasının ardından, puan üstünlüğü esas alınarak boş kadrolara yerleştirme gerçekleştirilecek. Puan eşitliği yaşanması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi belirleyici unsur olarak dikkate alınacak. Resmi açıklamanın yayımlanmasıyla birlikte kontenjan dağılımı ve uygulama esaslarına ilişkin tüm ayrıntılar MEB tarafından kamuoyuna duyurulacak.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#Atama Sonuçları
#Öğretmen Alan Değişikliği
#Başvuru Takvimi
#Hizmet Puanı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.