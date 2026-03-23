Öğretmen alan değişikliği başvuru şartları neler kimler alan değiştirebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında çalışan binlerce öğretmenin merakla takip ettiği alan değişikliği sürecine dair takvim ve başvuru ayrıntıları netlik kazanmaya başladı. 24 Mart tarihinde resmi açıklamasının yapılması öngörülen süreçte, başvuruların hangi ölçütlere göre alınacağı ve takvimin nasıl işleyeceği şekilleniyor.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu öğretmenler için hazırladığı alan değişikliği takviminin yarın itibarıyla kamuoyuna duyurulması beklenmektedir. Hizmet puanı üstünlüğü kriterine göre yapılacak atamalar sayesinde öğretmenlerin uzmanlık alanlarına uygun branşlarda görev almalarının yolu açılacak. Sürece ilişkin kulislerde dile getirilen ve 24 Mart'ta resmiyet kazanacağı belirtilen takvim şu şekildedir:

Duyurunun yayımlanması: 24 Mart 2026

Ön başvuru dönemi: 6 – 10 Nisan 2026

Tercih başvuruları: 20 – 24 Nisan 2026

Atama sonuçlarının açıklanması: 28 Nisan 2026

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

Alan değişikliği ilanı kapsamında aşağıdaki şartları taşıyan öğretmenlerin başvuru yapabileceği ifade edilmektedir. Mevcut branşı dışında, başka bir öğretmenlik alanına dayanak oluşturan lisans diplomasına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek. Mezuniyet belgesinden doğan haklar doğrultusunda birden fazla alanda ders verme yetkisi bulunan öğretmenler de sürece dahil olabilecek. Özel eğitim öğretmenliği alanı için bakanlık tarafından belirlenen zorunlu kurs ve eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlar başvuru hakkı elde edecek. Atama işlemlerinde temel ölçütün hizmet puanı olması öngörülmektedir. Başvuruların onaylanmasının ve tercihlerin alınmasının ardından, puan üstünlüğü esas alınarak boş kadrolara yerleştirme gerçekleştirilecek. Puan eşitliği yaşanması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi belirleyici unsur olarak dikkate alınacak. Resmi açıklamanın yayımlanmasıyla birlikte kontenjan dağılımı ve uygulama esaslarına ilişkin tüm ayrıntılar MEB tarafından kamuoyuna duyurulacak.