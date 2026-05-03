Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuruya göre, yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları eğitim kurumunda en az 3 yıllık hizmet süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise kadrolu ve sözleşmeli toplamda 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. İl içi yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin beklediği tarihler geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme ne zaman başvurular başladı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının başlangıcı ve başvuru şartları duyuruldu. Yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek. Kadrolu öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları kurumda en az 3 yıl hizmet süresi olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli toplam 4 yıl çalışma şartı aranacak. Öğretmenler, il sınırları içindeki en fazla 40 okul için tercih yapabilecek. Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak, hizmet puanları 6 Mayıs baz alınarak hesaplanacak. Atamaların yapılması ve sıra kaydının oluşturulması 11 Mayıs'ta, tebligat ve ilişik kesme 26 Haziran'da yapılacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 okul için tercih yapabilecek. Atamalar, branşlardaki mevcut ve olası ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesaplanmasında, başvuruların son günü olan 6 Mayıs tarihi baz alınacak. Atamaların yapılması ve sıra kaydının oluşturulması için belirlenen tarih 11 Mayıs olurken, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak açıklandı. Tercihleri doğrultusunda ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan kurumlar için branşları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya dâhil edilecek. Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos tarihine kadar, yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve kontenjan açılmayacak.