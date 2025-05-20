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 | Banu İriç

Öğretmenin sözel ve fiziksel şiddeti kamerada ifşa oldu: 'Pisliksin seni gebertirim!'

Şiddet geçmişiyle Pendik’e sürüldü, öğrenciyi tehdit ederken yakalandı. Öğretmen şiddet anlarını kayda alan başka bir öğrenci sayesinde ifşa oldu. Olayın ortaya çıkmasıyla öğrenciler yaşadıkları korku dolu anları bir bir anlatmaya başladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 21:21

İstanbul Pendik’te bulunan Ergenekon Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmenin, derste tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olay anı, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Öğrencilerden gelen açıklamalar velileri dehşete düşürdü.

Öğretmenin sözel ve fiziksel şiddeti kamerada ifşa oldu: 'Pisliksin seni gebertirim!'

"PİSLİKSİN, SENİ GEBERTİRİM"

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye bağırarak “Pisliksin, seni gebertirim” dediği duyuluyor. Sınıfta yaşanan bu anlar, öğrencilerin ailelerini harekete geçirdi. Veliler okul yönetimine giderek şikâyet dilekçelerini teslim etti.

İddialara göre, hakkında daha önce de benzer şikâyetler bulunan öğretmen D.A., Maltepe'deki görev yerinden disiplin sorunları nedeniyle Pendik’e sürgünle gönderilmişti.

CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALINDI

Sınıftaki öğrencilerden birinin ablası Gül Ak, kardeşinin daha önce yaşananları korkudan kendilerine anlatamadığını söyledi. “Bugün sınıfta yaşananları görünce dayanamamış, cep telefonuyla kaydetmiş. Görüntüleri bize gösterince hemen okula gidip şikayetimizi yaptık” dedi. Darp edilen öğrencinin ailesinin ilk etapta olaya sessiz kalınmasını istediğini belirten Ak, “Ama ben susmadım” diye konuştu.

Öğretmenin sözel ve fiziksel şiddeti kamerada ifşa oldu: 'Pisliksin seni gebertirim!'

"PAVYON GÜVENLİĞİ OLURSUN"

Aynı öğretmenin daha önce de kendisine şiddet uyguladığını öne süren öğrencilerden B.S., “Omzuma yumruk attı, merdivenden iterken düşüyordum. Bana hakaret etti, iftira attı. Artık dayanamıyorum” ifadelerini kullandı. B.S., "Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmenin sözel ve fiziksel şiddeti kamerada ifşa oldu: 'Pisliksin seni gebertirim!'

"KONUŞMAYANLARA BİLE YAPIYOR"

Bir başka öğrenci Y.L. ise, "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" ifadelerini kullandı.

İddiaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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ETİKETLER
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#Yaşam
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