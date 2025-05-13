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 | Onur Kaya

Öğretmenleri taşıyan servisler çarpıştı: 28 yaralı

Şanlıurfa'da yola fırlayan hayvana çarpmamak için ani fren yapan bir servis aracına arkasından gelen başka bir servis çarptı. Öğretmenleri taşıyan iki servis aracının karıştığı kazada 28 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:54

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen iki servis aracı çarpıştı. Öğretmenlerin içinde bulunduğu araçların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Öğretmenleri taşıyan servisler çarpıştı: 28 yaralı

HAYVANA ÇARPMAMAK İÇİN ANİ FREN YAPTI

M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis minibüsü, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü önündeki araca çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öğretmenleri taşıyan servisler çarpıştı: 28 yaralı

ÖĞRETMENLERİN DURUMU İYİ

Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenlerin bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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