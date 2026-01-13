Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik operasyon kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Yapılan operasyonun ardından Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Oktay Kaynarca kimdir, nereli, oynadığı diziler neler sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OKTAY KAYNARCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Oktay Kaynarca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında,

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYON BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2025 tarihinde başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok isim gözaltına alındı. Müzisyen, menajer, iş insanı, oyuncu ve şarkıcılar ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü gibi isimler yer aldı.

Bu isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıkarken, diğer oyuncuların ise sonuçları negatif çıktı.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR, NERELİ?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken trafik kazasında babasını kaybeden Oktay Kaynarca aslen Malatyalıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Oktay Kaynarca Müjdat Gezen'den oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı yüksek lisans bölümünden ise 1991 yılında mezun oldu. Oyunculuk kariyerine ise Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özkaman'ın "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunu ile başladı. Ardından birçok çocuk oyununda rol aldı. Televizyon ekranlarına ise ilk kez 1989 yılında Gençler adı diziyle atıldı. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Oktay Kaynarca, Kutlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakteriyle hafızalara kazındı.

Oktay Kaynarca'nın rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

Gençler

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Suyun Öte Yani

Yengeç Sepeti

Bir Kadının Anatomisi

Köstebek

Yarın Geç Olmayacak

Tek Celse

Yeditepe İstanbul

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

Baylar Bayanlar

Esir Şehrin İnsanları

Kutlar Vadisi

Kalbin Zamanı

İlk Aşkım

Beynelminlel

Sıfır Dediğimde

Adanlı

Hoşçakal Güzin

Ustura Kemal

Kaçak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ben Bu Cihana Sığmazam