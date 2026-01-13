Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda aralarında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 6 isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan isimler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Oktay Kaynarca'nın neden gözaltına alındığı hakkında bilgi verildi. Peki Oktay Kaynarca kimdir, nereli, oynadığı diziler neler?

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik operasyon kapsamında , Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Yapılan operasyonun ardından Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Oktay Kaynarca kimdir, nereli, oynadığı diziler neler sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler

OKTAY KAYNARCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Oktay Kaynarca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında,

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYON BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2025 tarihinde başlatılan ünlülere yönelik kapsamında birçok isim gözaltına alındı. Müzisyen, menajer, iş insanı, oyuncu ve şarkıcılar ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü gibi isimler yer aldı.

Bu isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıkarken, diğer oyuncuların ise sonuçları negatif çıktı.

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler

OKTAY KAYNARCA KİMDİR, NERELİ?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken trafik kazasında babasını kaybeden Oktay Kaynarca aslen Malatyalıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Oktay Kaynarca Müjdat Gezen'den oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı yüksek lisans bölümünden ise 1991 yılında mezun oldu. Oyunculuk kariyerine ise Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özkaman'ın "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunu ile başladı. Ardından birçok çocuk oyununda rol aldı. Televizyon ekranlarına ise ilk kez 1989 yılında Gençler adı diziyle atıldı. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Oktay Kaynarca, Kutlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakteriyle hafızalara kazındı.

Oktay Kaynarca'nın rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

Gençler

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Suyun Öte Yani

Yengeç Sepeti

Bir Kadının Anatomisi

Köstebek

Yarın Geç Olmayacak

Tek Celse

Yeditepe İstanbul

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

Baylar Bayanlar

Esir Şehrin İnsanları

Oktay Kaynarca neden gözaltına alındı? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve oynadığı diziler

Kutlar Vadisi

Kalbin Zamanı

İlk Aşkım

Beynelminlel

Sıfır Dediğimde

Adanlı

Hoşçakal Güzin

Ustura Kemal

Kaçak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ben Bu Cihana Sığmazam

