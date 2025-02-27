Okul bahçesinde dehşet! İkisi de kanlar içinde kaldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir okulda dehşet yaşandı. Bir adam boşandığı eski eşini okul bahçesinde öldürdükten sonra intihar etti.

Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Yaşanan dehşette boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç.; yanında getirdiği tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.K. ile R.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından B.K. ve R.Ç.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.