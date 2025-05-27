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 | Banu İriç

Okul yolunda kabus! Anne ve çocuklarına 8 köpek saldırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir anne, çocuklarını okula götürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sevgi Aydemir, "Bir adım daha atsaydık belki de parçalanacaktık" diyerek yetkililerden acil önlem istedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 20:35

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Sevgi Aydemir, sabah saatlerinde iki çocuğunu okula götürdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Korku dolu anları anlatan Aydemir, sokakta pusuya yatar şekilde bekleyen sekiz köpeğin aniden üzerlerine koştuğunu belirtti.

Okul yolunda kabus! Anne ve çocuklarına 8 köpek saldırdı

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

"Hiçbir şey yapmadan yolumuzda yürüyorduk" diyen Aydemir, köpeklerin binaya kadar kendilerini takip ettiğini, çocuklarından birinin panik içinde yere düştüğünü söyledi. “İki adım daha ileri gitmiş olsak, belki de ya ben ya çocuklarım parçalanacaktı” diyerek yaşadıkları dehşeti dile getiren anne, köpeklerin saldırgan tavırlarının mahallede uzun süredir sorun yarattığını vurguladı.

Aydemir, çocuklarını zaman zaman okula gönderemediğini belirterek belediyeye defalarca şikayette bulunduklarını, ancak kalıcı bir çözüm sağlanmadığını ifade etti. “Gece boyunca çocuklarım sayıkladı, büyük bir travma yaşadılar. Ya biri kuduz olsaydı, sorumlusu kim olacaktı?” diye konuştu.

Aynı mahallede yaşayan site sakini Ali Akköse de benzer şikayetleri dile getirerek, köpekler yüzünden mahalle sakinlerinin yollarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Akköse, “Belediye ilgileniyor gibi yapıyor ama köpekler her geçen gün artıyor. Okula giden yolu kullanamıyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri, sahipsiz köpeklerin toplanması ve çocukların güvenli şekilde okula gidip gelebilmesi için yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

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ETİKETLER
#çocuk
#köpek saldırısı
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#Mahalle
#Yaşam
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