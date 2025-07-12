Okulda arkadaşı boğazını sıktı! 10 yaşındaki Yusuf'tan kahreden haber!

Konya'da okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan 10 yaşındaki Yusuf'tah kahreden haber geldi. Yusuf Taşkın 45 gündür hastanede süren yaşam mücadelesini kaybetti. Taşkın'ın ağabeyi de geçen yıl okulda akran zorbalığına maruz kalmış ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti...

Acı olay Konya'da yaşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında meydana gelen olayda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıkmış ve arkadaşı Taşkın'ın boğazını uzun süre sıkmıştı. Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirince okula sağlık ekipleri sevk edildi.

45 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Akran zorbalığına uğradıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyinin yanına defnedildi. Küçük Yusuf'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzerine ailesi tarafından Akşehir ilçesine Altuntaş Mahallesine götürüldü. Yusuf için Altuntaş Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Yusuf'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında, geçen yıl uğradığı akran zorbalığının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Taşkın'ın mezarının yanına defnedildi.

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan acılı baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bizim hayatımız filmmiş finali oldu. Filmin sonunda altında bitince final yazıyor, tekrarı yok. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "Her şeyin bittiği an. Söylenecek kelime yok, gördünüz gibi. Kardeşim iki evladını yan yana aynı vakadan toprağa verdi. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.