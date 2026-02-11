Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Okullar ne zaman kapanacak? MEB ara tatil ve yaz tatili tarihleri

İkinci periyodun başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tatil takvimine yöneldi. Okulların kapanış tarihi ile ara tatil ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait resmi takvim ayrıntıları incelenmeye başlandı. Kasım ayında ilk ara tatilini yapan, ocak ayında yarıyıl tatiline çıkan ve 2 Şubat itibarıyla ders başı yapan milyonlarca öğrenci için artık yaz tatiline sayılı günler kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okullar ne zaman kapanacak? MEB ara tatil ve yaz tatili tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 18:05

Milli Eğitim Bakanlığı’nın () yayımladığı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ikinci döneme ait tarihleri, karne günü ve yaz tatilinin başlangıcı kesinlik kazandı.

Öğrenciler haziran ayında karnelerini alarak derslere veda edecek.

Okullar ne zaman kapanacak? MEB ara tatil ve yaz tatili tarihleri

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem kapsamında planlanan ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Tatilin ardından okullarda dersler, 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? MEB ara tatil ve yaz tatili tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona erecek.

ETİKETLER
#meb
#ara tatil
#yaz tatili
#Karne Günü
#Eğitim Takvimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.