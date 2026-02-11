Okullar ne zaman kapanacak? MEB ara tatil ve yaz tatili tarihleri

Kategoriler
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı eğitim öğretim takvimiyle birlikte ikinci döneme ait ara tatil tarihleri, karne günü ve yaz tatilinin başlangıcı kesinlik kazandı.
Öğrenciler haziran ayında karnelerini alarak derslere veda edecek.
İkinci dönem kapsamında planlanan ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Tatilin ardından okullarda dersler, 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona erecek.