Okullarda yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? soruları son günlerde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. 2025-2026 MEB çalışma takviminin artık son haftalarına girilmiş durumda. Ara tatil, yarıyıl tatili ve Ramazan Bayramı tatilinin ardından öğrenciler de yaz tatilinin başlangıç tarihini beklemeye başladı. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda karnelerin verileceği ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatilinin başlayacağı o önemli gün için geri sayım sürüyor. Özellikle Kurban Bayramı’nın Mayıs ayının sonuna denk gelmesi nedeniyle karneler ne zaman verilecek? Okullar ayın kaçında kapanıyor soruları şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşların gündemine taşındı.

HABERİN ÖZETİ Okullar ne zaman kapanacak yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, okulların kapanacağı 26 Haziran 2026 sabahında karnelerini alacak. Yaz tatili yaklaşık üç ay sürecek.

MEB 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan yoğun eğitim süreci, 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen tamamlanacak. İkinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatili dönemi başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okulların kapanacağı gün olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına bağlı olarak küçük saat farklılıkları gösterebilir. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de öğrencilere verilecek.