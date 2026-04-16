Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, okul ve çevresinde hayata geçirilecek tedbirler ele alındı. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) merkezinde saat 09.00’da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul çevrelerinde atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

HABERİN ÖZETİ Okullarda güvenlik önlemleri neler yeni güvenlik tedbirleri alınacak mı? Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıda, okul çevrelerinde güvenlik açısından atılması planlanan adımlar değerlendirildi. Okul önleri ve yakın çevresinde polis ekiplerince kapsamlı denetimler yapıldı. Ankara'da, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından okullardaki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde çevredeki şüpheli durumlara hızlı müdahale ediliyor. Okul önlerinde en az iki emniyet görevlisi konuşlandırıldı ve gerektiğinde ek ekipler devreye alınacak.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ NELER?

Bakanlık talimatı doğrultusunda hızla uygulamaya alınan tedbirler kapsamında, okul önleri ve yakın çevresinde hazır bulunan polis ekiplerince kapsamlı denetimler yapıldı. Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumları başta olmak üzere belirlenen önlemler çerçevesinde okul çevrelerinde görev yaparak şüpheli kişilere yönelik GBT ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdi. İlgili kurumlarla eşgüdüm içinde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet görevlisinin konuşlandırıldığı, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin korunması amacıyla gerektiğinde ek ekiplerin devreye alınacağı öğrenildi. Söz konusu uygulamaların, ülke genelinde yapılan risk analizleri ve değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen stratejilerle kesintisiz sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca İstanbul’daki bazı okul çevrelerinde de polis ekiplerince denetimler yapıldı. Ekipler, araçlarda kontrol gerçekleştirerek sürücüler ile okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yaptı.

ANKARA’DA OKULLARDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÜKSELTİLDİ

Ankara’da polis birimleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından başkentteki eğitim kurumlarında güvenlik uygulamalarını sıkılaştırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri, söz konusu illerde yaşanan saldırılarla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde okullardaki güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çevredeki şüpheli durumlara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Denetimler kapsamında okul önlerinde bekleyen şüpheli kişiler, trafik yoğunluğu ve servis araçları da incelemeye tabi tutuluyor.