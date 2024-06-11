Olimpos'ta büyük yangın! Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü

11 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:47

Esenyurt'ta korkutan yangın: 8 araç ve 1 depo alevlere teslim oldu! Kundaklama anı kameraya yansıdı

Esenyurt'ta korkutan yangın: 8 araç ve 1 depo alevlere teslim oldu! Kundaklama anı kameraya yansıdı

Gece 03.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesi Olympos Turizm Merkezi'nde Kadirs Ağaç Evleri'nde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlık ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen turistik tesis tamamen yandı.

Tesiste konaklayan az sayıdaki müşteri kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaşırken, her hangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili geniş tahkikat jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı.

Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü.

Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.