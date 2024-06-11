Olimpos'ta büyük yangın! Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü
Antalya'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında tamamen kül oldu. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Gece 03.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesi Olympos Turizm Merkezi'nde Kadirs Ağaç Evleri'nde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlık ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen turistik tesis tamamen yandı.
Tesiste konaklayan az sayıdaki müşteri kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaşırken, her hangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor.
Olayla ilgili geniş tahkikat jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.
YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI
Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı.
Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü.
Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.