Oltaya takılan kasadan 100 bin dolar çıktı!

03 Haziran 2024 07:37 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 08:08

ABD'nin New York kentindeki James Kane ve Barbie Agostini isimli iki mıknatıs balıkçısının oltasına takılan kasadan tam 100 bin dolar nakit para çıktı.

POLİS PARAYI ALMALARINA İZİN VERDİ

Olay Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'ındaki gölde gerçekleşti. Ucuna mıknatıs bağlı oltalarını göle fırlatan iki balıkçı, misinanın ağır bir cisme takıldığını fark etti. Göle dalan ve yakaladıkları cismin bir kasa olduğunu fark eden ikili, kasayı sudan çıkarıp açtıklarında gözlerine inanamadı. Nitekim kasanın içinde sudan kısmen zarar görmüş olsa da toplam 100 bin dolar nakit para vardı.

Parayı ilk anda alıp gitmek yerine durumu polise bildiren Kane ve Agostini, iyi niyetlerinin karşılığını aldı. Polis yetkilileri herhangi bir suçla bağlantısını tespit edemedikleri parayı iki balıkçının almasına izin verdi.

DANA ÖNCE EL BOMBASI BULMUŞLAR

Balıkçılardan James Kane, daha önce de birçok kez kasa bulduklarını ancak bu kez içindeki parayı gördüğünde gözlerine inanamadığını belirterek "Bu, mümkün değil dedim" ifadelerini kullandı.

Barbie Agostini ise kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını belirtti.

İkili, Covid-19 pandemisi sırasında hobi olarak başladıklarını ve daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları, 19. yüzyıldan kalma silahlar ve bir motosiklet bulduklarını belirtti.

MIKNATIS BALIKÇILIĞI NEDİR?

Manyetik balıkçılığı, açık sularda güçlü bir neodimiyum mıknatısla çekilebilecek ferromanyetik nesneleri aramak manasına geliyor . Hobi, çevrecilik ve hazine avcılığının birleşimi olarak görülen mıknatıs balıkçılığında, göl ve nehirlere ucuna güçlü bir mıknatıs bağlı bir ip atılıyor.