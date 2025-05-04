Ölümden döndü! İznik'te hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı

İstanbul
Bursa'da Orhangazi Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyonet, yol kenarındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya daldı. Sürücü, hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktı…
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya daldı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı. Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Orhangazi Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Kamyonet hurda yığınına döndü.
Diğer sürücüler tarafından kamyonetten çıkarılan M.İ., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.