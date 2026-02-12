Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un efsane ismi ve eski milli futbolcu Ömer Kaner hayatını kaybetti. Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Ömer Kaner'in vefatını Eskişehirspor sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 74 yaşında hayatını kaybeden Ömer Kaner'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 11:34

ve 'de forma giyen eski Ömer Kaner hayatını kaybetti. Teknik direktörlük kariyeri boyunca da birçok takımda görev alan eski milli futbolcunun vefatını Eskişehirspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımın ardından vatandaşlar tarafından Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

ÖMER KANER KİMDİR?

Ömer Kaner 21 Mayıs 1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Almanya'da mahalli liglerde başlayan Ömer Kaner, Türkiye'de aslerlik için döndüğü sırada Havagücü Takımı'nda forma giydi. 1973-1974 sezonunda ise Eskişehirspor'da forma giymeye başlayan Ömer Kaner, 1974-1975 yılında 14 gol atarak gol kralı oldu. Eskişehirspor'un ardından sırayla Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Eskişehirspor (Tekrar), Karagümrük ve Bakırköyspor'da forma giydi. A Milli Takım'da ise 1974 yılında sadece 1 maçta oynadı. Emekli olduktan sonra ise birçok kulüpte teknik direktörlük ve yardımcı antranörlük yaptı.

Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

ÖMER KANER NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Kaner'in vefatının nedeni hakkında Eskişehirspor tarafından bir açıklama yapılmadı. Eskişehirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Eskişehirspor’un 1974-1975 sezonu gol kralı Ömer Kaner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sahadaki başarılarının yanı sıra karakteri, centilmenliği ve futbola sunduğu katkılarla da saygı kazanan Kaner; futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık ve eğitimcilik kimliğiyle Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiştir

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

ÖMER KANER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ömer Kaner oyunculuk kariyerinde Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor'da oynadı. Teknik direktörlük kariyerine ise Zeytinburnuspor'da başladı. Daha sonrasında sırayla Fenerbahçe (Yardımcı Antrenör), Denizlispor, Sarıyer, Erzurumspor, Aydınspor, Diyarbakırspor, Rizespor, Göztepe, Kemerspor, Karşıyaka, Eskişehirspor, Elazığspor, Kayserispor, Pagon Szczecin, Altay, Hatayspor, Aksarayspor ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nda görev aldı.

ETİKETLER
#teknik direktör
#eskişehirspor
#milli futbolcu
#Fenerbahçe
#Ömer Kaner
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.