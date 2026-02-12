Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı? Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Eskişehirspor ve Fenerbahçe'de forma giyen eski milli futbolcu Ömer Kaner hayatını kaybetti. Teknik direktörlük kariyeri boyunca da birçok takımda görev alan eski milli futbolcunun vefatını Eskişehirspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımın ardından vatandaşlar tarafından Ömer Kaner kimdir, neden öldü, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ÖMER KANER KİMDİR?

Ömer Kaner 21 Mayıs 1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Almanya'da mahalli liglerde başlayan Ömer Kaner, Türkiye'de aslerlik için döndüğü sırada Havagücü Takımı'nda forma giydi. 1973-1974 sezonunda ise Eskişehirspor'da forma giymeye başlayan Ömer Kaner, 1974-1975 yılında 14 gol atarak gol kralı oldu. Eskişehirspor'un ardından sırayla Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Eskişehirspor (Tekrar), Karagümrük ve Bakırköyspor'da forma giydi. A Milli Takım'da ise 1974 yılında sadece 1 maçta oynadı. Emekli olduktan sonra ise birçok kulüpte teknik direktörlük ve yardımcı antranörlük yaptı.

ÖMER KANER NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Kaner'in vefatının nedeni hakkında Eskişehirspor tarafından bir açıklama yapılmadı. Eskişehirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Eskişehirspor’un 1974-1975 sezonu gol kralı Ömer Kaner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sahadaki başarılarının yanı sıra karakteri, centilmenliği ve futbola sunduğu katkılarla da saygı kazanan Kaner; futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık ve eğitimcilik kimliğiyle Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiştir

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

ÖMER KANER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ömer Kaner oyunculuk kariyerinde Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor'da oynadı. Teknik direktörlük kariyerine ise Zeytinburnuspor'da başladı. Daha sonrasında sırayla Fenerbahçe (Yardımcı Antrenör), Denizlispor, Sarıyer, Erzurumspor, Aydınspor, Diyarbakırspor, Rizespor, Göztepe, Kemerspor, Karşıyaka, Eskişehirspor, Elazığspor, Kayserispor, Pagon Szczecin, Altay, Hatayspor, Aksarayspor ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nda görev aldı.