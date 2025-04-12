Önce cama çıkıp intihara kalktıştı sonra polise ateş açtı

Ankara'da evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polise silah doğrulttu. Polisin ikna çabalarına rağmen etrafa ateş açan şahıs, özel harekat polisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Eşinden boşandığı için problemler yaşadığı belirtilen M.K., Mamak'taki Abidinpaşa Mahallesi'nde bulunan evinin camına çıkarak bağırıp etrafa tabancayla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve müzakereci geldi.

İKNA ÇABALARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Uzun süren ikna çabalarına rağmen M.K., etrafta tekrar birkaç el ateş etti. Daha sonra şahıs ruhsatsız tabancasını bir özel harekat polisine doğrulttu.

AYAĞINDAN VURULDU

Özel harekat polisi tarafından M.K. isimli şahıs sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından şahsın ruhsatsız tabancası ele geçirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.