Onlarca taksici sopalarla yurdu bastı! Takside başlayan kavga yurtta son buldu!

İstanbul'da kaldığı yurdun önünden ailesiyle birlikte taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Şoför, öğrenci ve ailesini darp ederken durumu gören yurt önündeki diğer öğrenciler de taksiciye saldırdı. Sonrasında ise onlarca taksici ellerinde sopayla yurdu bastı. İşte detaylar...

İstanbul Avcılar'da yurt önünde akılalmaz bir kavga meydana geldi. Onlarca taksici, ellerinde sopa ile öğrencinin kaldığı yurdu bastı, ortalık savaş alanına döndü. Dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci, şoför ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

ÖĞRENCİLER TAKSİCİYE SALDIRDI

Öğrenci yurdu önüne tartışma kavgaya dönüşünce öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi. Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksiciye saldırdı.

ONLARCA TAKSİCİ ÖĞRENCİ YURDUNU BASTI

Saldırının ardından bu kez kısa süre sonra toplanan onlarca taksici, ellerinde sopalarla yurdu bastı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga yurt güvenlikleri tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.