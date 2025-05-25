Ordu'da aç kalan yaban domuzları şehre indi: O anlar kamerada!

Ordu'da aç kalan yaban domuzları sokakları mesken tuttu. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, domuzların evlerin yakınında uzun süre dolaştığı ve yiyecek bulmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde aç kalan yaban domuzları, vatandaşların meraklı bakışları arasında sokaklarda yiyecek aradı.
Akşam saatlerinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak üzerinde araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, yaban domuzları ile karşılaştı. Vatandaşlar, sokaklarda yiyecek arayan yaban domuzlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, domuzların evlerin yakınında uzun süre dolaştığı ve yiyecek bulmaya çalıştığı anlar yer aldı. Domuzların kalabalık bir şekilde mahalle aralarında dolaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Şehir hayatına iyice alışan yaban hayvanlarının sakin tavırları dikkat çekerken, mahalle sakinleri domuzların sürü halinde sürekli aynı bölgelere geldiğini ifade ettiler.