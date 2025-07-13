Ordu'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Alevler tesisi sardı!

Ordu'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Olay, Altınordu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

YANGIN TESİSİ SARDI

Edinilen bilgiye göre, Erol A. isimli şahsa ait geri dönüşüm tesisinden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisi sardı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülmeye başlandı.

İçeride plastik, kağıt gibi malzemelerin olmasından dolayı yangın hızla yayılırken, olay yerine tankerler ile su takviyesi yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.